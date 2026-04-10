ADB: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh trước cú "sốc" năng lượng

Việt Nam tăng trưởng 7,2% trong 2026, lọt top đầu khu vực

Việt Nam được dự báo tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương, với GDP tăng 7,2% năm 2026 và khoảng 7% năm 2027.

Nhận định được ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, đưa ra trong buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á ngày 10/4.

Theo ông, nền kinh tế duy trì đà tích cực sau mức tăng khoảng 8% năm 2025, bất chấp môi trường toàn cầu nhiều biến động.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam

"Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi các chính sách mở rộng, xuất khẩu mạnh trước khi Mỹ điều chỉnh thuế quan đối ứng, và đầu tư công duy trì ở mức cao. Nhờ đó, Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á", ông nói.

ADB cảnh báo rủi ro bên ngoài gia tăng và khó dự báo hơn, trong đó nổi bật là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, bất định trong chính sách thương mại của Mỹ và tăng trưởng chậm lại ở các đối tác lớn.

"Các yếu tố này có thể gây áp lực lên xuất khẩu, đầu tư và chi phí sản xuất," đại diện ADB cho biết.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải lên cao, trong khi gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động giá hàng hóa tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng.

ADB dự báo lạm phát của Việt Nam khoảng 4% năm 2026, dưới mục tiêu 4,5% của Chính phủ, và giảm còn 3,8% năm 2027.

Việt Nam phản ứng nhanh trước cú "sốc" năng lượng

Theo đại diện ADB, Chính phủ đã phản ứng nhanh trước các cú sốc năng lượng.

Chính phủ triển khai các biện pháp tài khóa có thời hạn nhằm giảm tác động của việc giá nhiên liệu tăng, kết hợp giữa giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn với sự hỗ trợ từ ngân sách, điều chỉnh giá linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm nguồn cung và thúc đẩy tiết kiệm nhiên liệu.

Các biện pháp này dự kiến sẽ giúp kiềm chế mức tăng lạm phát trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, chính phủ cũng theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng sạch, qua đó giảm mức độ dễ bị tổn thương trước các cú sốc trong tương lai, đại diện ADB nói.

Bên cạnh đó, cải cách thể chế đem lại các tác động tích cực cho triển vọng tăng trưởng. Những nỗ lực tinh giản thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý có thể hỗ trợ kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn và phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn.

"Nếu được triển khai hiệu quả, các cải cách này có thể nâng cao hiệu quả khu vực công, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế", ông Nguyễn Bá Hùng, Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam nói.