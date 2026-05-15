ACV bổ nhiệm thêm một ghế nóng sau loạt biến động nhân sự

Yên Chi
|

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức quyền Tổng giám đốc sau giai đoạn doanh nghiệp này liên tiếp biến động nhân sự cấp cao.

Trước đó, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc ACV và được phân công phụ trách Ban điều hành từ ngày 2/2, sau khi ông Nguyễn Tiến Việt – Phó tổng giám đốc phụ trách ACV bị khởi tố, điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Sinh năm 1978, ông Nguyễn Đức Hùng có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông.

Cùng với việc kiện toàn vị trí Tổng giám đốc, hồi tháng 3, ACV cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 17/3, đồng thời miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi cương vị Chủ tịch HĐQT. Động thái này cho thấy ACV cơ bản đã hoàn tất việc tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo sau hàng loạt xáo trộn nhân sự.

Hiện ACV là đơn vị quản lý và khai thác hơn 20 sân bay trên cả nước, đồng thời giữ vai trò chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Trước đó, tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ACV khẩn trương xử lý hai nhiệm vụ trọng tâm, gồm sớm kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt để nâng cao hiệu quả điều hành và giải quyết dứt điểm các vướng mắc thanh toán cho nhà thầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng được giao chỉ đạo C03 đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm theo hướng làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu tại sân bay Long Thành tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp 'giải cứu' Hà Nội trước mùa mưa bão

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

