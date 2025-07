Acer Việt Nam ra mắt chương trình ưu đãi Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn

Cơ hội vàng cho học sinh, sinh viên và người dùng đam mê công nghệ

Chương trình Acer Back To School 2025 chính thức bắt đầu từ ngày 15/07 - 31/07/2025, hướng tới đối tượng là các cá nhân cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người đam mê công nghệ, mong muốn sở hữu những chiếc laptop mạnh mẽ, hiện đại để học tập, làm việc và giải trí. Khi mua các dòng laptop gaming Acer Predator, Nitro, Gaming Aspire hoặc laptop siêu mỏng nhẹ Acer Swift nằm trong danh sách sản phẩm áp dụng, khách hàng sẽ nhận ngay thẻ nạp game (Zing Card) hoặc thẻ mua sắm Got It trị giá 500.000 VNĐ. Đây là món quà thiết thực, giúp người dùng tận hưởng thêm nhiều trải nghiệm giải trí hoặc mua sắm theo sở thích.

Acer Back To School 2025

Danh sách laptop áp dụng chương trình

Chương trình áp dụng cho các dòng laptop nổi bật của Acer, bao gồm:

- Predator Helios: Helios 18 AI (PH18-73), Helios 16 AI (PH16-73)

- Predator Helios Neo: Helios Neo 16S (PHN16S-71), Helios Neo 16 (PHN16-73, PHN16-72, PHN16-71), Helios Neo 14 (PHN14-71, PHN14-51)

- Gaming Nitro AI: Nitro 16S AI ProPanel (AN16S-61)

- Gaming Nitro V: Nitro V 16 ProPanel (ANV16-41), Nitro V 16S AI ProPanel (ANV16S-71, ANV16S-61), Nitro V 15 ProPanel (ANV15-51, ANV15-42, ANV15-41), Nitro V (ANV15-52, ANV15-51), Nitro Lite (NL16-71G)

- Gaming Aspire: Gaming Aspire 7 (A715-59G, A715-76G)

- Swift Series: Swift 14 AI (SF14-51), Swift Edge 14 AI (SFE14-51T), Swift Go 14 AI (SFG14-74, SFG14-74T, SFG14-73, SFG14-75), Swift Lite 14 AI (SFL14-54M, SFL14-51M)

Những dòng laptop này không chỉ sở hữu hiệu năng vượt trội mà còn được tích hợp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ học tập, làm việc đến chơi game chuyên nghiệp.

Cách tham gia chương trình

Để nhận quà tặng, sau khi mua laptop Acer nằm trong danh sách áp dụng, khách hàng chỉ cần truy cập website chương trình backtoschool.acervietnam.com.vn, Fanpage Acer (VN), Facebook Group Predator Community Vietnam, hoặc tài khoản Zalo chính thức của Acer (Acer Việt Nam) và làm theo hướng dẫn.

Ưu đãi chính sách bảo hành VIP 3S1

Từ ngày 15/07/2025, Acer Việt Nam chính thức nâng cấp chính sách bảo hành VIP 3S1 lên 2 năm, áp dụng cho tất cả các dòng máy hiện đang được hưởng chính sách bảo hành 3S1 và có hóa đơn mua từ 01/01/2025.