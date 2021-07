ACBS: Chi phí sản xuất rẻ hơn cả Trung Quốc, thép Việt đang có lợi thế cạnh tranh lớn

Theo báo của của Công ty Chứng khoán ACBS, dù giá than cốc - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thép - ở cả Trung Quốc và Australia đều có cùng xu hướng tăng trong quý II nhưng có sự khác biệt rất lớn ở 2 thị trường này.

Không những thế, từ khi Trung Quốc áp dụng lệnh trừng phạt không chính thức lên than Australia từ giữa năm 2020, ngành sản xuất than của cả hai nước đều chịu những tác động tiêu cực. Nếu như Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung, gia tăng chi phí sản xuất thép thì Australia mất đi một khách hàng lớn, đẩy giá than xuống thấp.



Nếu cộng thêm chi phí vận chuyển khoảng 30-50 USD/tấn, giá than cốc giao đến các quốc gia không phải Trung Quốc vẫn đang thấp hơn Trung Quốc. Điều này vô tình tạo ra lợi thế cho các nhà sản xuất thép ngoài Trung Quốc, khi chênh lệch chi phí sản xuất lên tới 8%.

Chi phí sản xuất thép của Trung Quốc đang cao hơn khoảng 8% so với Việt Nam. Ảnh: SCMP

Diễn biến giá than cốc ở Trung Quốc và Australia.

Vốn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ thép Trung Quốc trong nhiều năm do các doanh nghiệp tại quốc gia này có lợi thế sản xuất trên quy mô lớn, ACBS đánh giá Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh tốt trong tình hình chi phí than hiện nay.



Ngoài ra, thép từ lò BOF đang chiếm từ 85-90% tổng sản lượng của Trung Quốc, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu và Mỹ chỉ từ 40-30%. Để đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, Trung Quốc có thể sẽ tăng nhập khẩu để bù vào sản lượng thép thiếu hụt khi giới hạn sản lượng từ công nghệ lò BOF.

ACBS nhấn mạnh rằng đang có một số dấu hiệu cho thấy Trung Quốc nhập khẩu nhiều thép hơn từ các quốc gia lân cận như Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản trong năm nay, do đó, các doanh nghiệp Việt có thể tận dụng thời cơ để đẩy mạnh xuất khẩu.