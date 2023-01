"Ác nữ" ngực khủng bắt nạt Song Hye Kyo: Đóa hoa nở muộn nóng bỏng, còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới

Tác phẩm The Glory đang gây sốt trên toàn châu Á, góp phần đưa nhiều diễn viên kém tên tuổi đến gần hơn với công chúng, trong đó có Cha Joo Young. Trên phim, Cha Joo Young hóa thân thành nhân vật Choi Hye Jung thuộc nhóm bắt nạt Moon Dong Eun ( Song Hye Kyo ).

Nhân vật Choi Hye Jung (Cha Joo Young) mờ nhạt, bị chính những người chị em trong nhóm xem thường. Thế nhưng, ngoài đời, nữ diễn viên Cha Joo Young lại có profile khá nổi bật, gây ấn tượng với học vấn khủng, đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, sắc vóc của mỹ nhân họ Cha cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Vai diễn của Cha Joo Young trong The Glory đang nhận được nhiều sự quan tâm

Ngoài đời, nhan sắc, học vấn của Cha Joo Young khiến công chúng trầm trồ

Đóa hoa nở muộn sở hữu sắc vóc đáng gờm

Cha Joo Young sinh năm 1990, gia nhập làng giải trí vào năm 2016 qua bộ phim truyền hình Cheese In The Trap. Những năm tiếp theo, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong 1 số tác phẩm như Moonlight Drawn By Clouds (Mây Họa Ánh Trăng), Again My Life,… Mãi tới hiện tại, Cha Joo Young mới bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý sau thành công của The Glory.

Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trông trẻ trung hơn so với tuổi 33. Trong nhiều sự kiện, Cha Joo Young còn khoe được chiều cao ấn tượng 1m71, thân hình gợi cảm và vòng 1 nóng bỏng, sẵn sàng chiếm spotlight của các sao nữ đình đám.

Cha Joo Young luôn nổi bật trong từng khung hình với nhan sắc ngọt ngào pha lẫn quyến rũ

Nhiều khán giả còn nhận xét rằng nữ diễn viên trông trẻ hơn so với tuổi 33

Thật đáng tiếc khi mãi tới tận ngày hôm nay, nhan sắc này mới được công chúng chú ý

Cô sở hữu chiều cao 1m71 và đôi chân dài miên man mà bao người ao ước

Bị gia đình phản đối theo nghiệp diễn xuất

Ít ai biết, nữ diễn viên từng không có hứng thú với giới giải trí. Thậm chí, theo lời Cha Joo Young trong cuộc phỏng vấn với The Daily Sports, bố nữ diễn viên còn nói rõ ràng cô không được theo nghiệp diễn xuất và thể thao. Hồi còn đi học, Cha Joo Young liên tiếp nhận được lời mời từ các công ty giải trí nhưng bản thân cô lúc đó không có hứng thú nên đã từ chối.

Mãi tới khi lên đại học, Cha Joo Young bỗng chợt nghĩ: "Hay là mình cứ thử nhận lời mời casting xem sao, để sau này nhìn lại không phải hối hận". Sau đó mỹ nhân sinh năm 1990 chính thức gia nhập làng giải trí, đồng thời thuyết phục gia đình để cô được theo nghiệp diễn xuất.

Cha Joo Young từng không có hứng thú với diễn xuất, nhưng theo thời gian, những suy nghĩ trong cô dần thay đổi. Hiện tại, nữ diễn viên là gương mặt đang lên của điện ảnh Hàn

Học vấn khủng khiến bao người ngưỡng mộ

Theo Allkpop, Cha Joo Young tốt nghiệp từ trường Đại học Utah, Mỹ với tấm bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh. Được biết, trường Đại học Utah có lịch sử lâu đời hơn 170 năm. Đại học Utah được công nhận là 1 trong những ngôi trường hàng đầu thế giới về đào tạo kinh doanh.

Ngay sau khi thông tin về học vấn của Cha Joo Young được hé lộ, công chúng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, không ngừng tán dương mỹ nhân sinh năm 1990. Netizen còn hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm gặt hái thêm nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất.

Cha Joo Young tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá

Nhiều khán giả hy vọng sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa trong tương lai

Nguồn: Allkpop