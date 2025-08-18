"Ác nữ" màn ảnh Việt công khai mặt sau thẩm mỹ: Khác quá không thể nhận ra

NSƯT Kim Oanh - nữ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua loạt vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công khai loạt hình ảnh sau thẩm mỹ. Xuất hiện với gương mặt gọn, da căng không một nếp nhăn, sống mũi cao và đôi mắt mí dày, Kim Oanh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc đã quá khác lạ. Thậm chí có không ít khán giả thú nhận “không nhận ra” cô. Vốn gắn liền với hình ảnh mộc mạc, sự thay đổi lần này của "ác nữ màn ảnh Việt" thu hút 2 luồng ý kiến trái chiều. Người khen Kim Oanh trẻ trung, xinh đẹp hơn, người lại tiếc nuối nét duyên dáng tự nhiên từng gắn bó với khán giả. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng màn “lột xác” của NSƯT Kim Oanh đã giúp cô thêm phần trẻ trung khi đã ở ngưỡng tuổi U50.

Diện mạo mới của NSƯT Kim Oanh khiến nhiều người không nhận ra. (Nguồn: nsut_kimoanh)

Trong hình ảnh mới đăng tải, có thể thấy NSƯT Kim Oanh đã trải qua khá nhiều công đoạn chỉnh sửa trên khuôn mặt. Phần cằm và xương hàm được chỉnh sửa rõ nét, làn da căng bóng, mịn màng, gần như không còn dấu vết lão hóa. Đuôi và đầu mắt được cắt cho dài và sâu hơn, phần sống mũi của nữ nghệ sĩ cũng đã được nâng, 2 bên cánh mũi thon gọn khiến cô tự tin khoe góc nghiêng của mình.

Gương mặt khác biệt hoàn toàn của Kim Oanh hậu thẩm mỹ. Dù vậy, diện mạo mới của nữ diễn viên cũng được đánh giá trẻ trung hơn tuổi.

Bên cạnh những lời khen cho màn "f5 diện mạo", nhiều người cũng tiếc nuối cho nhan sắc từng gắn liền nhiều năm với Kim Oanh.

Trước khi can thiệp thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt tròn đầy, đường nét tự nhiên và ánh mắt sắc. Điểm nhấn ở Kim Oanh trước đây là nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ duyên dáng, hài hước đúng với những vai diễn mang màu sắc châm biếm, trào phúng mà cô thường đảm nhận. Đặc biệt, ánh mắt sắc giúp cô dễ dàng nhập vai ác một cách mượt mà. Visual mộc mạc ấy đã trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với hình ảnh của Kim Oanh trên màn ảnh Việt suốt nhiều năm.

Gương mặt tròn đầy, đôi mắt và mũi của nữ nghệ sĩ đều đã có sự thay đổi. Việc thẩm mỹ nhiều cũng khiến nhiều người hoài nghi không biết có ảnh hưởng đến diễn xuất của nữ diễn viên hay không.