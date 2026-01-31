"Ác mộng từ Argentina" tái xuất sân cỏ, HLV Kim Sang-sik dùng ngay cặp đôi Xuân Son - Hoàng Hên?

Tại trận đấu vòng 22 La Liga diễn ra rạng sáng ngày 31/1 (giờ Việt Nam), trung vệ Facundo Garces đã trở lại trong đội hình CLB Alaves. Vào sân ở đầu hiệp hai, Garces góp phần giúp Alaves giành chiến thắng 2-1 trước Espanyol và leo lên vị trí thứ 10 trên BXH giải đấu.

Facundo Garces nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia bị FIFA treo giò 1 năm. Nhưng mới đây nhờ quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), anh tạm thời được hoãn án treo giò. Rất nhanh chóng, trung vệ gốc Argentina đã tái xuất trong đội hình Alaves.

Facundo Garces (phải) trở lại trong đội hình Alaves

Ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025, Garces được xếp đá chính. Trung vệ cao 1m91 trở thành "ác mộng" với các tiền đạo tuyển Việt Nam. Không chỉ vượt trội về thể hình, Garces cho thấy đẳng cấp của cầu thủ La Liga với những tình huống phán đoán và tranh chấp chuẩn xác. Phong độ của hậu vệ gốc Argentina là yếu tố quan trọng trong chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia.

Với tình hình hiện tại, về lý thuyết Facundo Garces có thể trở lại đội tuyển Malaysia cho cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới tại SVĐ Thiên Trường (lượt về vòng loại Asian Cup 2027). Để vượt qua được "bức thường thép" này, HLV Kim Sang-sik rất cần đến những nhân tố bùng nổ trên hàng công.

Cái tên đầu tiên được giới chuyên môn nhắc đến không phải ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son. Dù chưa thể tìm lại trạng thái tốt nhất như thời điểm trước chấn thương, Xuân Son vẫn liên tục ghi bàn trong màu áo CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam. 4 trận gần nhất, vua phá lưới AFF Cup 2024 đã có tới 8 pha lập công.

Nguyễn Xuân Son đang đạt phong độ ghi bàn ấn tượng

Một nhân tố khác cũng được kỳ vọng là tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ gốc Brazil đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam sau khi nhập quốc tịch và có đủ 5 năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Hoàng Hên cũng đang thi đấu tốt trong màu áo Hà Nội FC và từng là đối tác ăn ý với Xuân Son khi còn sát cánh ở CLB Nam Định.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng tin tưởng HLV Kim Sang-sik sẽ kết hợp được nhóm cầu thủ kỳ cựu (Quang Hải, Tuấn Hải...) và các nhân tố U23 (Đình Bắc, Thanh Nhàn...). Hàng công đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ mạnh mẽ và dồi dào, sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ở cuộc tái đấu với Malaysia.