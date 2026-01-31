Sau cú sốc lớn, bóng đá Trung Quốc xuất hiện BXH kỳ quặc nhất thế giới

Trong chiến dịch xử lý những đội bóng có liên quan đến dàn xếp tỉ số, hàng loạt án phạt đã được đưa ra tại các giải đấu cấp CLB của Trung Quốc. 13 CLB thuộc hai hạng đấu của bóng đá Trung Quốc, trong đó có 9 câu lạc bộ thuộc Giải vô địch bóng đá Trung Quốc (CSL) - giải đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc sẽ bị trừ tổng cộng 72 điểm, với tổng mức phạt là 7,2 triệu nhân dân tệ (1,04 triệu đô la Mỹ, 751.000 bảng Anh).

Sau khi án phạt được công bố, BXH CSL trước thềm mùa giải 2026 đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 9 đội bóng bắt đầu mùa giải với số điểm âm. Trong đó, 2 CLB Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger còn sở hữu số điểm -10.

BXH độc nhất vô nhị của giải VĐQG Trung Quốc

CSL mùa giải 2026 bắt đầu từ tháng 3 tới. Những năm gần đây, các CLB Trung Quốc không còn chi tiêu mạnh tay như giai đoạn trước. Số lượng những ngôi sao quốc tế đến với CSL vì thế cũng giảm đi đáng kể.

Tại đấu trường châu Á, lần gần nhất một đội bóng Trung Quốc vô địch Cúp C1 đã từ năm 2015. Mùa giải 2025/26, cả 3 đại diện CSL dự Cúp C1 châu Á là Chengdu Rongcheng, Shanghai Shenhua và Shanghai Port đang lần lượt xếp 3 vị trí cuối giai đoạn vòng bảng và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.