Abbott cùng FPT Long Châu hợp tác chiến lược toàn diện nâng cao chăm sóc sức khỏe Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác được đặt trên nền tảng cam kết chung giữa hai bên trong việc ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng liên quan đến các bệnh không lây nhiễm, đồng thời hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp y tế như thuốc, vắc-xin, cũng như cải thiện chất lượng chăm sóc trong các lĩnh vực trọng điểm như tim mạch, sức khỏe phụ nữ, quản lý đái tháo đường và phòng ngừa cúm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và bệnh lý tim mạch đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Hiện có hơn 24 triệu người Việt Nam đang sống chung với bệnh không lây, trong đó 40–65% chưa được chẩn đoán hoặc điều trị. Quá trình già hóa dân số, đô thị hóa và thay đổi lối sống đang góp phần thúc đẩy "dịch bệnh thầm lặng" này, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và chi phí chăm sóc dài hạn.

Thông qua hợp tác chiến lược, Abbott và FPT Long Châu đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc trong các lĩnh vực bệnh trọng điểm, đồng thời đồng hành cùng Chính phủ trong việc triển khai Nghị quyết 72, thúc đẩy lối sống lành mạnh và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Thỏa thuận hợp tác hướng đến việc cải thiện kết quả sức khỏe cộng đồng thông qua ứng dụng y tế từ xa, chia sẻ tài nguyên khoa học và giáo dục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Hai bên cũng sẽ cùng phát triển các nền tảng tư vấn từ xa và thúc đẩy trao đổi kiến thức y khoa trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hỗ trợ mở rộng hệ thống phòng khám và hệ sinh thái y tế số.

Abbott đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm và luôn duy trì cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những công nghệ mang tính thay đổi cuộc sống của Abbott trải dài nhiều lĩnh vực từ dinh dưỡng, chẩn đoán đến thiết bị y tế và dược phẩm không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và các chuyên gia y tế Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Karim Elmashad, Phó Chủ tịch ngành hàng Dược phẩm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Abbott, chia sẻ: "Abbott tự hào được đồng hành cùng Chính phủ, các chuyên gia y tế và các đối tác chiến lược để cùng xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho Việt Nam."

Cũng tại lễ ký kết, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết: "Sự hợp tác này đánh dấu một chương mới được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tầm nhìn chung và cam kết lâu dài. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tin rằng đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, dễ tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người."