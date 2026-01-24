Ả Rập Xê Út tuyên bố sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ

Ả Rập Xê Út sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Hiện nay, Ả Rập Xê Út đang phát triển ngành công nghiệp khoáng sản để giảm sự phụ thuộc kinh tế vào dầu mỏ và, theo các nhà phân tích, tăng cường ảnh hưởng địa chính trị của nước này.

Ả Rập Xê Út tuyên bố sở hữu trữ lượng khoáng sản trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la. Các khoáng sản này bao gồm vàng, kẽm, đồng và lithium, cũng như các mỏ đất hiếm như dysprosium, terbium, neodymium và praseodymium, được sử dụng trong mọi thứ từ ô tô điện và tua bin gió đến điện toán tốc độ cao.

Theo S&P Global, ngân sách dành cho thăm dò khai thác khoáng sản của Ả Rập Xê Út đã tăng 595% từ năm 2021 đến năm 2025, (mặc dù vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia khai thác khoáng sản tiên tiến như Canada và Australia).

Việc cấp phép các địa điểm khai thác mới cho các công ty trong nước và quốc tế đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

Quốc gia này đang cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, giảm thuế suất cho đầu tư khai thác khoáng sản, và dự định chi mạnh tay để bắt kịp các quốc gia đã có chỗ đứng vững chắc.

Tại Diễn đàn Khoáng sản Tương lai, công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước Maaden tuyên bố sẽ đầu tư 110 tỷ đô la vào kim loại và khai thác mỏ trong thập kỷ tới, bao gồm cả việc thiết lập quan hệ đối tác quốc tế và thu hút nhân tài trong ngành.

“Chúng tôi đủ khiêm tốn để nhận ra rằng, chúng tôi không thể làm điều đó một mình”, Giám đốc điều hành Maaden, Bob Wilt, phát biểu tại sự kiện.