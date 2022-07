Ả Rập Xê Út chuẩn bị xây dựng "thành phố thiên đường" làm nơi ở cho 9 triệu người!

Nhìn vào các thiết kế cho The Line, nhiều người lo lắng rằng cách tiếp cận công nghệ cao của họ dường như đang phớt lờ những mong muốn tự do đơn giản của con người - ví dụ như việc đi ra ngoài, trải nghiệm điều gì đó trong một môi trường không phải do con người tạo ra.