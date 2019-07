Á quân The Face Quỳnh Anh và Thu Hiền đọ sắc khi mặc váy cưới

Người mẫu Quỳnh Anh được biết đến với giải Á Quân chương trình The Face 2018. Với lợi thế gương mặt góc cạnh và đậm chất Á Đông cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Quỳnh Anh có cơ hội tham gia nhiều show thời trang trong nước và quốc tế.

Tại cuộc thi "Face of Asia" tìm kiếm gương mặt người mẫu châu Á sáng giá nhất diễn ra tại Hàn Quốc, Quỳnh Anh đã có màn trình diễn nổi bật và xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc và được trao giải "Gương mặt ấn tượng". Đây được xem là bước tiến dài và nổi trội của Quỳnh Anh kể từ khi thành danh từ sân chơi "The Face".