Á quân Olympia từng mất ngôi vô địch vì sự cố hy hữu, 20 năm sau là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu

Tháng 8/2004, trận chung kết năm thứ 5 của Đường Lên Đỉnh Olympia diễn ra tại trường quay S9 với sự góp mặt của bốn thí sinh xuất sắc. Khi bước vào phần thi Về đích, cuộc đua trở nên căng thẳng khi thí sinh Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (THPT Chuyên Quốc Học - Huế, thành phố Huế) chỉ kém người dẫn đầu là Đỗ Lâm Hoàng (THPT Gò Vấp, TP.HCM) 10 điểm. Khoảnh khắc ấy, ai sẽ giành vòng nguyệt quế vẫn còn là một ẩn số.

4 thí sinh của trận chung kết Olympia năm thứ 5, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo đứng ngoài cùng bên phải

Kết quả chung cuộc của trận Chung kết Olympia năm thứ 5.

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy ra. Trong một câu hỏi, MC Lưu Minh Vũ công nhận đáp án của Lâm Hoàng và cộng thêm 20 điểm. Ngay sau đó, ban cố vấn lại cho rằng câu trả lời chưa chính xác, dẫn đến việc thí sinh này bị trừ lại toàn bộ số điểm vừa được cộng. Để khắc phục sự thiếu nhất quán, ban tổ chức quyết định đưa thêm một câu hỏi khác. Dù khá áp lực, Lâm Hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và trả lời đúng, nhờ đó giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả ấy từng để lại chút tiếc nuối cho nhiều khán giả, bởi nếu không có sự cố thì cơ hội dành cho Thái Bảo là rất lớn. Dù vậy, cả Lâm Hoàng và Thái Bảo đều đã chứng minh được bản lĩnh và sự xuất sắc của mình.

Học giỏi, đoạt giải qu ốc gia , rồi bén duyên với ngành Y

Sau Olympia, với thành tích giải Nhì học sinh giỏi Hóa toàn quốc, Thái Bảo được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế). Trong thời sinh viên, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Rung Chuông Vàng và trở thành Quán quân đầu tiên rung được chuông trong vòng Chung kết.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (ngồi trước) thời còn học phổ thông.

Thái Bảo là Quán quân Rung Chuông Vàng năm 2009

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ Đa khoa, Thái Bảo được giữ lại trường làm giảng viên. Anh còn có cơ hội sang New Zealand tu nghiệp. Đây chính là phần thưởng cho chức vô địch Rung Chuông Vàng.

Năm 2015, Thái Bảo nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản để theo học nghiên cứu sinh 4 năm tại khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Đại học Y khoa Hamamatsu. Bằng nỗ lực và năng lực nổi bật, anh chỉ mất 2 năm để bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, nhanh gấp đôi so với thời gian thông thường. Phần lớn quãng thời gian còn lại, anh tham gia nhiều ca phẫu thuật khó cùng các giáo sư và tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến.

Á quân Olympia lấy bằng Tiến sĩ tại Nhật/.

Kết thúc khóa học, Thái Bảo trở về Việt Nam, tiếp tục công tác giảng dạy và làm việc tại Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược Huế.

Trong công việc, Bác sĩ Thái Bảo không chỉ ứng dụng thành công các kỹ thuật hiện đại đã học ở nước ngoài, mà còn tận tình hướng dẫn, truyền cảm hứng cho sinh viên. Tháng 11/2023, anh xuất sắc giành giải Nhất tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ 20 với đề tài về ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng.

Hiện tại, anh đang là Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế. Không chỉ giữ vai trò quản lý, anh Bảo còn trực tiếp là phẫu thuật viên, gắn bó với những ca mổ phức tạp, đem lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhân.

Hiện tại, anh đang là Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.

Trái với sự nổi tiếng thời Olympia, Thái Bảo ngoài đời khá kín tiếng. Anh kết hôn năm 2012 với một người bạn gái lâu năm, cũng là cựu học sinh Trường Quốc học Huế. Sau 7 năm gắn bó, họ chính thức về chung một nhà. Hiện gia đình nhỏ của Thái Bảo đã có những cô con gái đáng yêu.

Hơn 20 năm sau Olympia, Á quân năm ấy nay đã là một bác sĩ có nhiều đóng góp cho ngành Y. Anh cũng đã lập gia đình, có 2 nhóc tỳ, đồng thời sở hữu tổ ấm êm ấm, viên mãn.

Thái Bảo xuất hiện trong chương trình Ký Ức VTV phát sóng mới đây.

Tổng hợp