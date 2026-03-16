MV Anh Biết Mà do RichChoi phát hành ngày 13/2 đang gây tranh cãi khi lồng ghép hình ảnh và lời rap liên quan đến một website cá độ bị cấm tại Việt Nam. Trong thời lượng 2 phút 41 giây của MV, logo của nhà cái B** xuất hiện với tần suất dày đặc. Đây là website cá cược trực tuyến trái phép, nằm trong danh sách các trang web bị cấm quảng cáo tại Việt Nam.

Ngay từ những giây đầu của video, logo B** đã xuất hiện trên tòa nhà nơi RichChoi đứng. Trong các phân cảnh chính, hình ảnh đơn vị này tiếp tục được lồng ghép dưới nhiều hình thức như đèn chiếu phía sau nhân vật, biểu tượng làm hậu cảnh, in trên vật dụng ăn uống hoặc xuất hiện trên trang phục của vũ công. Logo của website cá độ được hiển thị rõ ràng, lặp lại ở nhiều góc quay khác nhau trong suốt MV.

Không chỉ dừng ở hình ảnh, tên của nhà cái còn được đưa trực tiếp vào phần lời bài hát. Trong ca khúc, RichChoi rap câu “Có B** chưa, ok anh có mà”, đoạn này được lặp lại năm lần. Trên nền tảng TikTok gần đây cũng xuất hiện nhiều đoạn cắt từ MV Anh Biết Mà có chứa lời rap và hình ảnh liên quan đến nhà cái B**, được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Dưới video đăng tải trên kênh YouTube của nam rapper, nhiều bình luận từ người xem cũng đề cập đến việc MV có sự xuất hiện dày đặc của hình ảnh và lời rap liên quan đến website cá độ. Sau khoảng ba tuần ra mắt trên YouTube, video đạt gần 350.000 lượt xem. Sau khi gây tranh cãi, RichChoi đã gỡ video khỏi YouTube.

Theo quy định pháp luật, khoản 1 Điều 7 của Luật Quảng cáo 2012 nêu rõ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh thì đồng thời bị cấm quảng cáo. Vì vậy, quảng cáo cho hoạt động đánh bạc hoặc cá cược là hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Điều 33 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định cá nhân thực hiện hành vi quảng cáo vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 50 đến 100 triệu đồng, đồng thời buộc tháo gỡ hoặc xóa bỏ nội dung quảng cáo.

MV Anh Em Trước Sau Như Một của nhóm Ngũ Hổ Tướng (ảnh: FBNV)

Trước trường hợp của RichChoi, vấn đề nghệ sĩ xuất hiện trong các sản phẩm quảng bá cá độ từng gây tranh cãi. MV Anh Em Trước Sau Như Một của nhóm Ngũ Hổ Tướng từng bị phản ánh vì có yếu tố quảng cáo nhà cái. Sau đó, các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng đã lần lượt bị cơ quan chức năng mời làm việc và xử phạt theo quy định.

RichChoi, tên thật Lê Anh Đức, sinh năm 1999 tại Hà Nội, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình King of Rap năm 2020. Trước khi bước lên sân khấu truyền hình, rapper 9X gây chú ý trong cộng đồng underground nhờ các bản parody rap và những trận đấu freestyle tại Dissneeland cùng nhiều sân chơi rap battle ở Hà Nội.

Thời gian hoạt động trong giới underground, RichChoi vướng nhiều tranh cãi. Xuất thân từ rap diss, nam rapper nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các nghệ sĩ khác, trong đó có trận rap battle nổi tiếng với B Ray. Năm 2018, nhóm của RichChoi xảy ra xô xát với nhóm của rapper Kancc khiến một người bị thương phải nhập viện.

Năm 2019, RichChoi tiếp tục gây phẫn nộ khi quay MV trong một phòng học tại Hà Nội. Video ghi lại cảnh nam rapper cùng bạn bè xả rác, vẽ bậy và vứt tàn thuốc trong lớp học. Khi bị nghi đốt sách giáo khoa, RichChoi phản hồi với thái độ giễu cợt, nói rằng hành động này nhằm “giúp các em hóa vàng sách vở, giảm áp lực học tập”.

Sau đó, rapper 9X tiếp tục gây tranh cãi khi tung một bản rap diss có nội dung xúc phạm nhóm BLACKPINK, trong đó có đoạn rap mang tính quấy rối nhắm vào thành viên Jisoo. Vụ việc khiến cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc tại nhiều quốc gia phản ứng, thậm chí một trang thông tin tại Hàn Quốc nhắc đến RichChoi khi đưa tin về sự việc.

Từ khi trở thành Á quân King of Rap đến nay, RichChoi không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật trên thị trường (ảnh: FBNV)

Từ khi trở thành Á quân King of Rap đến nay, RichChoi không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật trên thị trường. Việc quảng cáo web cá độ trong MV mới khiến RichChoi trở thành cái tên gây bàn tán. Nhiều người ngán ngẩm trước thái độ làm nghề của RichChoi và yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp này.