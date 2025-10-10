Á quân gây tiếc nuối nhất lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Suốt hơn hai thập kỷ, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn luôn là biểu tượng của trí tuệ và khát vọng học tập của học sinh Việt Nam. Đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức, mà còn là hành trình tìm kiếm những người trẻ có tư duy sắc bén, phản xạ nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng trước áp lực. Mỗi mùa phát sóng, chỉ một người bước lên bục cao nhất, đội trên đầu vòng nguyệt quế chung kết năm danh giá. Thế nhưng, chương trình chưa bao giờ chỉ tôn vinh người chiến thắng. Bởi có những thí sinh dù dừng chân ở vị trí thứ hai hay thứ ba, vẫn để lại trong lòng khán giả niềm cảm phục và tiếc nuối khó quên. Thân Ngọc Tĩnh, Á quân Olympia năm thứ 12, chính là một trong những gương mặt như thế. Anh người từng khiến cả trường quay lặng đi vì sự thông minh, tự tin và tinh thần đáng nể.

Trận chung kết Olympia năm thứ 12 được xem là một trong những cuộc thi gay cấn và gây tranh luận nhiều nhất trong lịch sử chương trình. Bốn thí sinh góp mặt khi ấy gồm Nguyễn Ngọc Khánh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành), Thân Ngọc Tĩnh (Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM), Trần Lê Phương (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Đặng Thái Hoàng (THPT Hòn Gai). Ngay từ phần Khởi động, Thân Ngọc Tĩnh đã chứng minh năng lực vượt trội khi giành tới 90 điểm - con số rất cao ở thời điểm đó, giúp anh tạm dẫn đầu và được dự đoán là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Thế nhưng, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn sau phần Vượt chướng ngại vật, khi Đặng Thái Hoàng xuất sắc ghi điểm và rút ngắn khoảng cách. Đến phần Tăng tốc, một câu hỏi IQ đã trở thành “dấu mốc định mệnh” của trận chung kết. Câu hỏi có nội dung:

“3 mặt trời = 2 ngôi sao, 1 ngôi sao + 4 mặt trăng = 1 mặt trăng + 5 mặt trời. Hỏi có bao nhiêu mặt trời để cân bằng biểu thức: 2 mặt trăng + 4 ngôi sao = 1 mặt trăng + 1 ngôi sao + ? mặt trời”.

Chương trình công bố đáp án đúng là 6, qua đó giúp hai thí sinh Lê Phương và Thái Hoàng lần lượt nhận được 40 và 30 điểm. Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả đã tự tính lại và cho rằng kết quả chính xác phải là 17/3, không phải số nguyên 6. Nếu điều này đúng, tổng điểm của Đặng Thái Hoàng sẽ giảm đi 30, đồng nghĩa với việc Thân Ngọc Tĩnh mới là người có điểm số cao nhất và giành chiến thắng chung cuộc.

Sau khi tranh cãi nổ ra, dư luận chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Ban tổ chức nên trao lại ngôi vị Quán quân năm đó cho Thân Ngọc Tĩnh hoặc tổ chức thi lại. Bên còn lại nhận định nếu đáp án “6” bị loại bỏ, có thể cục diện trận đấu đã khác, vì các thí sinh có thể chọn chiến thuật khác ở phần Về đích. Cuối cùng, Ban tổ chức giữ nguyên kết quả và ngôi vô địch năm thứ 12 thuộc về Đặng Thái Hoàng. Dù tài năng của Đặng Thái Hoàng là không thể phủ nhận, nhưng thời điểm đó, nhiều fan hâm mộ vẫn hối tiếc và coi Ngọc Tĩnh là “Á quân gây tiếc nuối nhất trong lịch sử Olympia”.

Hành trình du học, trở về và thành công nơi quê nhà

Sau cuộc thi, Thân Ngọc Tĩnh tốt nghiệp và dành thời gian ôn luyện để xin học bổng du học. Nhờ thành tích nổi bật, anh nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành Tài chính tại Đại học Swinburne (Úc) - ngôi trường nổi tiếng từng tiếp nhận nhiều Quán quân Olympia. Tại đây, Ngọc Tĩnh được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn từng cùng chung niềm đam mê tri thức qua chương trình Olympia, hình thành nên một “đại gia đình Olympia” nơi xứ người.

Sau khi hoàn thành chương trình học, anh từng làm việc cho một công ty tài chính của Singapore. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục định cư và phát triển sự nghiệp tại Úc như nhiều người, Thân Ngọc Tĩnh đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ, đó là trở về Việt Nam.

Trong lần lộ diện gần nhất tại Gala 20 năm Đường Lên Đỉnh Olympia cách đây 5 năm, anh chia sẻ rằng thời điểm tốt nghiệp (năm 2016), thị trường việc làm tại Úc khá ảm đạm. Cơ hội ở lại vẫn có, nhưng anh không muốn đánh đổi những giá trị cá nhân chỉ để bám trụ xứ người. Sau đó, anh quyết định trở về Việt Nam và đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng đầu tư cho một công ty ở TP.HCM.

Quyết định của Thân Ngọc Tĩnh không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là minh chứng cho niềm tin vào tương lai Việt Nam - nơi những người trẻ tài năng hoàn toàn có thể phát triển và khẳng định bản thân. Dù không đội vòng nguyệt quế năm ấy, anh vẫn chứng minh rằng hành trình tri thức của một “nhà leo núi” không kết thúc sau tiếng chuông Olympia, mà chỉ vừa bắt đầu.