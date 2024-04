A Plus Hanoi họp báo ra mắt Giám đốc âm nhạc Quốc tế

Đây là một club lớn tốp đầu Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, mới lạ cho những người yêu âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc điện tử.



Với độ cao trần lên đến 15m, cùng với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.400m2 và sức chứa hơn 1.000 người, A Plus Hanoi là club tiên phong ở Việt Nam mang đến trải nghiệm 360° bao trùm với hơn 600㎡ LED, nhiều hơn 2.400 đơn vị đèn chiếu sáng.

Trang thiết bị hiện đại tầm cỡ quốc tế

Một trong những điều mà A Plus Hanoi tự hào là trang thiết bị âm thanh hiện đại tầm cỡ quốc tế, dàn âm thanh đến từ thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp của Pháp là 𝗟-𝗔𝗰𝗼𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝘀 với những công nghệ tân tiến bậc nhất như: Amply Controller, Soundvision và LA Network Manager. 12 L-Acoustics K2 08 L-Acoustics KS28 04 L-Acoustics A15 Wide - Delay 04 L-Acoustics A15 Wide - Side fill 02 L-Acoustics A15 Wide - DJ Monitor.

Điều gì khiến A Plus Hanoi đầu tư lớn đến vậy? Lý do bởi vì A Plus Hanoi nhận thấy thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay thiếu những điểm đến tầm cỡ dành cho những ravers (hiểu một cách đơn giản nhất là "quẩy" theo ngôn ngữ giới trẻ). A Plus Hanoi thấu hiểu văn hóa các bạn trẻ ngày nay, tạo cho họ cơ hội trải nghiệm và tận hưởng niềm đam mê với các dòng nhạc điện tử. Vì thế, A Plus Hanoi được thành lập với phương châm mang đến "Lễ hội âm nhạc trong nhà mỗi ngày".

Nằm ở vị trí đắc địa của Hà Nội thuận tiện việc đi lại (số 78 Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình), không gian A Plus Hanoi được đánh giá có thể chiều được những vị khách khó tính nhất. Ngoài những trang thiết bị âm thanh được đầu tư lớn mang đẳng cấp quốc tế, hệ thống ánh sáng của A Plus Hanoi với đèn LED và Laser công suất cao tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, làm say đắm mọi người trong không gian ấn tượng, phá cách và hiện đại… trong tất cả các ngày trong tuần.

Trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cùng DJ Top 72 thế giới

Với mong muốn mang đến những sự kiện âm nhạc vươn tầm quốc tế, A Plus Hanoi sẽ kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ top đầu thế giới, như: Pink Panda, Rave Republic, Gree Downey, Plastik Funk... Trong đó, nghệ sĩ Plastik Funk-DJ hạng 72 thế giới được mời làm Giám đốc âm nhạc của A Plus Hanoi.

Chia sẻ về dự án hợp tác cùng A Plus Hanoi, DJ mang 2 quốc tịch Đức và Tây Ban Nha Plastik Funk cho biết, anh đã từng đi nhiều nơi, tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn, nhưng nhận thấy Việt Nam là một điểm đến hứa hẹn. Đây là một thị trường âm nhạc trẻ và nhiều tiềm năng để phát triển các dòng nhạc điện tử. DJ Plastik Funk gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo A Plus Hanoi đã trao cho anh cơ hội lớn này và tự tin sẽ mang đến những lễ hội âm nhạc trong nhà chất lượng, đẳng cấp, hấp dẫn phục vụ các bạn trẻ Việt Nam và thu hút cả những du khách quốc tế.

Theo đại diện truyền thông của A Plus Hanoi, lý do mời DJ làm giám đốc âm nhạc vì mục tiêu muốn đưa văn hóa EDM, rave đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Mặc dù loại hình âm nhạc này mới phát triển ở Việt Nam nhưng rất có tiềm năng được nâng tầm và sánh ngang với nhiều nước trên thế giới. Sự góp mặt của DJ Plastik Funk sẽ giúp cho những lễ hội âm nhạc của A Plus Hanoi được nâng tầm, đáp ứng nhu cầu và niềm mong mỏi của các bạn trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để dòng nhạc điện tử Việt Nam có cơ hội tiếp thu, chắt lọc những tinh hoa từ âm nhạc điện tử thế giới để phù hợp hơn với các bạn trẻ và văn hóa nước Việt Nam.



Trong năm 2023, DJ Plastik Funk đã tham gia nhiều sự sự kiện của EDM và Future/bass house đến các câu lạc bộ, lễ hội nổi tiếng trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á. Đồng thời, anh ấy cũng có thời gian để phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Với những kế hoạch lớn phía trước, Plastik Funk cùng các cộng sự có rất nhiều điều để mong đợi trong năm 2024, trong đó có điểm đến A Plus Hanoi tại Việt Nam.

Thông tin về A Plus Hanoi

Địa chỉ: 78 Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội.

Fanpage: https://www.facebook.com/aplushn.club

Hotline: 091 787 78 78 Mail: aplushanoi.club@gmail.com

Thời gian: 21:30 - late (tất cả các ngày trong tuần)