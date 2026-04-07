Á hậu Việt sinh năm 1999 ăn chay trường, từng bỏ trốn vì bị ép đám cưới giờ ra sao?

Lâm Bích Tuyền sinh năm 1999, quê An Giang, tốt nghiệp cử nhân ngành Du lịch. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể ấn tượng 82-60-93cm, cô sớm bén duyên với làng mốt và có nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò người mẫu, hợp tác với loạt nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.

Trước khi chạm tay đến danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024, người đẹp từng ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc lớn như Miss World Vietnam 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khi cùng lọt Top 15. Sau các cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu, trở thành gương mặt tiềm năng, thường xuyên sải bước trong các show diễn của những nhà thiết kế nổi bật như Nguyễn Công Trí, Lê Thanh Hòa hay Đỗ Long.

Việc đăng quang Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024 giúp Lâm Bích Tuyền nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc sắc sảo và phong thái chuyên nghiệp, cô còn khiến nhiều người chú ý bởi câu chuyện đời tư giàu nghị lực phía sau ánh hào quang.

Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào showbiz, Lâm Bích Tuyền đã trải qua một tuổi thơ và hành trình trưởng thành không mấy êm đềm. Sinh ra trong gia đình ở miền Tây, cô từng bị bố mẹ định hướng kết hôn từ sớm vì lo con gái "yếu đuối, cần có người che chở".

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, người đẹp sinh năm 1999 bị mai mối, thúc ép lập gia đình thay vì tiếp tục con đường học tập. Không chấp nhận sự sắp đặt, cô nhiều lần tìm cách "lánh mặt" mỗi khi có người đến xem mắt, thể hiện quyết tâm theo đuổi lựa chọn riêng. Chính sự kiên định ấy đã trở thành bước ngoặt, giúp cô dần thuyết phục gia đình cho phép lên TP.HCM học tập và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô từng chia sẻ: "Ba mẹ lo lắng cho tôi, nên chỉ muốn con gái tìm được tấm chồng để có người bao bọc. Đến khi tôi vừa tốt nghiệp lớp 12, gia đình bảo tôi học vậy là đủ rồi, sau đó nhờ người mai mối để lấy chồng. Tôi đã khóc rất nhiều khi bố mẹ không cho thi đại học mà chỉ bắt lấy chồng. Mỗi khi có người đến nhà xem mắt, tôi lén chạy sang nhà hàng xóm để trốn, kiên quyết không cho ai xem mắt".

Cô từng phải bỏ trốn khi bị mai mối, thúc ép chuyện lấy chồng sớm. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm làm người mẫu và tích lũy kinh nghiệm, Lâm Bích Tuyền đang ngày càng được các nhãn hàng, nhà thiết kế tin tưởng và chọn mặt gửi vàng. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn chay trường trong nhiều năm cũng là điểm đặc biệt giúp Lâm Bích Tuyền nhận được sự quan tâm. Lối sống này không chỉ hỗ trợ cô giữ gìn vóc dáng mà còn hướng đến sự cân bằng nội tâm, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Ở tuổi 26, Lâm Bích Tuyền cho thấy sự thăng tiến ổn định trên con đường sự nghiệp. Cô hiện tham gia đào tạo kỹ năng catwalk cho các thí sinh tại nhiều sân chơi nhan sắc, song song với việc tiếp tục hoạt động người mẫu và từng bước thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Ngoài công việc, người đẹp chia sẻ bộ môn tennis đã giúp cô điều chỉnh nhịp sinh hoạt khoa học hơn. Cô hạn chế thức khuya, chú trọng dinh dưỡng cân bằng và bổ sung đủ nước để nâng cao thể trạng khi luyện tập. Đặc biệt, nàng Á hậu vẫn duy trì chế độ ăn chay trong suốt hơn 4 năm, xem đây là nền tảng giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Lâm Bích Tuyền đã ăn chay trường được hơn 4 năm. Ảnh: FBNV