Á hậu Việt làm mẹ đơn thân của 5 nhóc tỳ: 2 lần cưới hụt, bí mật kết hôn ở Mỹ

Diễm Châu được khán giả biết tới với vai trò là một người mẫu, diễn viên. Năm 2006, cô đạt giải thưởng Á hậu Hoa hậu Áo dài. Năm 2008, người đẹp gây chú ý khi tiếp tục đạt top 10 Hoa hậu Việt Nam. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Diễm Châu có thể kể đến như: Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Yêu Từ Thuở Nào, Ngõ Vắng, Vợ Tôi Là Số 1…

Khi tham gia một chương trình truyền hình, Diễm Châu từng cho biết thực tế cô có ba con ruột là con trai đầu - bé Cool và hai bé gái song sinh Jolie - Clara, hai con nuôi là bé Cuội cùng bé Thỏ. Trong đó, hai bé sinh đôi có nhờ thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thời điểm sinh hai bé, cô từng bị băng huyết, tràn dịch màng phổi.

Á hậu sinh năm 1986 cho hay: "Hồi đó không ai thèm lấy tôi nên tôi đem con của em gái về nuôi, là 2 đứa. Sau này thì tôi có sinh được một bé trai. Tôi đi bán bánh tráng trộn, cá khô, có tiền nên tôi sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo rồi sinh thêm được 2 đứa nữa". Vào cuối năm 2022, Diễm Châu đã chi hơn 1 tỷ đồng để thụ tinh ống nghiệm nhóc tỳ song sinh.

Thời gian qua, Á hậu Diễm Châu tập trung bán hàng online và kiếm được thu nhập ổn định để chăm sóc các con. Ngoài bán hàng online, cô cũng lấn sân mảng bất động sản và tích lũy được tài sản đáng nể.

Tuy nhiên, Á hậu sinh năm 1986 cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian nuôi nấng, chăm sóc các con. Thời điểm lúc sinh con trai đầu, cô không có tiền và phải vay mượn mẹ 500 triệu đồng và nói dối là để kinh doanh. Thậm chí cô còn đóng phim khi vừa sinh con được 2 tuần. Tuy nhiên sau đó cô đã nghỉ hẳn việc làm diễn viên vì quá vất vả và chuyển hướng sang kinh doanh.

"Tôi thích trẻ con nhưng chưa sẵn sàng sống chung với ai đó, chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với một ai đó. Hiện tại tôi không hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang kinh doanh. Thời điểm khi còn đi đóng phim, cũng vì quá đam mê trẻ con nên tôi mới quyết định dừng lại để tập trung lo cho con", cô từng chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc có sinh thêm em bé, Diễm Châu nêu quan điểm: "Không, 5 bé là đủ, tôi không 'cày' thêm nổi. Dù kinh tế tốt, việc nuôi 5 đứa trẻ học trường quốc tế vẫn không hề dễ dàng. Tôi phải làm việc rất vất vả, biết gói ghém để chu toàn cuộc sống các con".

Cô từng tâm sự chi phí học của các bé khoảng 1 tỷ đồng/năm, chưa tính chi phí ăn uống, vui chơi. Người đẹp hài hước cho biết các con muốn học gì cô đều đồng ý, từ học đàn, vẽ, lập trình, bơi, võ, tiếng Anh... Do sau này kinh tế khó khăn nên cô cắt bớt các khoản học thêm.

Trong một buổi chia sẻ vào năm 2015, người đẹp chia sẻ từng cưới hụt 2 lần. "Tôi đã trải qua 2 mối tình, đủ lâu và đều đã chuẩn bị đám cưới nhưng rồi tôi lại trở thành cô dâu chạy trốn khi phát hiện những điểm ở đối phương khiến mình không tin tưởng. Lúc đó, họ nhắn tin, gọi điện thế nào, tôi cũng không đáp lại", Diễm Châu từng bộc bạch.

Vào tháng 10/2024, Á hậu Diễm Châu khiến cư dân mạng bất ngờ khi thông báo đã tổ chức tiệc cưới và đăng ký kết hôn ở Mỹ. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính hay diện mạo của nửa kia. Người đẹp là một trong những sao nữ rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Lần hiếm hoi Diễm Châu chia sẻ về bạn trai là vào tháng 10/2019, cô hé lộ những khoảnh khắc tình tứ của cả hai kèm lời nhắn: "I love you not because of you who you are but because of who I am when I am with you" (Tạm dịch: Em yêu anh không phải vì anh là ai mà vì em là ai khi ở cạnh anh).