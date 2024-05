Á hậu Việt hoang mang vì gặp sự cố sát nút trong lần đầu đến LHP Cannes

Vào tối 23/5, Phương Nga và Bình An gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bức hình check-in tại sân bay, thông báo chuẩn bị tới Pháp để tham dự sự kiện hot nhất thời gian qua chính là LHP Cannes 2024. Được biết, vợ chồng Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu.

Sau khi công khai thông tin này, mọi động thái của cặp đôi đều được nhận được sự quan tâm. Người đẹp sinh năm 1998 liên tục cập nhật hoạt động, hành trình tại Pháp trên trang cá nhân. Vào tối 24/5, Á hậu Phương Nga khiến netizen hoang mang lo lắng khi chia sẻ câu chuyện bất ngờ gặp sự cố sát nút gây ảnh hưởng tới lịch trình công việc.

Cụ thể, bà xã Bình An viết: "Đến lúc 13 giờ. Hẹn 15 giờ có phòng mà 16 giờ chưa có nữa nè. 17 giờ đã phải đi rồi". Dù đã ngồi đợi tới 3 tiếng nhưng người đẹp 9x vẫn chưa nhận được phòng ở khách sạn. Kèm theo đó, Á hậu Phương Nga chia sẻ hình ảnh cận gương mặt đầy lo lắng suy tư của bản thân.

Trước Á hậu Phương Nga và Bình An, Á hậu Thảo Nhi Lê thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi xuất hiện ở buổi ra mắt Kinds of Kindness trong khuôn khổ sự kiện LHP Cannes 2024. Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết, cô nhận được lời mời tham dự buổi ra mắt phim Kinds of Kindness hồi tháng 4/2024. Người đẹp sinh năm 1994 cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, quy tắc thảm đỏ trước khi xuất hiện tại thảm đỏ Cannes 2024.

"Với Nhi, được tham dự LHP Cannes là điều Nhi luôn mơ ước và cơ hội đến như một điều kỳ diệu. Bước chân lên thảm đỏ Cannes giống như Lọ Lem đi dự tiệc của Hoàng gia, nên khi nhìn thấy chiếc váy xanh gợi nhớ tới hình ảnh bộ váy của Cinderella thì Nhi nghĩ đó là một chiếc váy định mệnh rồi", cô cho hay,



Liên hoan phim Cannes năm 2024 diễn ra vào trung tuần tháng 5 tại Cannes, Pháp. Sự kiện lần thứ 77 không chỉ thu hút sự quan tâm bởi các tác phẩm tranh tài mà còn vì thảm đỏ danh giá bậc nhất làng phim sẽ đón tiếp rất nhiều ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.



Ngoài dàn đạo diễn, diễn viên, đội ngũ sản xuất trình chiếu và dự thi tác phẩm thì những người đăng kí tham gia cần gửi hồ sơ chứng nhận hoạt động nghề nghiệp ở các lĩnh vực liên quan. Hội đồng Cannes còn gửi vé tham dự cho đông đảo các nhà tài trợ sự kiện. Từ đây, lượng lớn vé mời được chuyển giao đến dàn khách hàng VIP, các đại sứ và bạn thân thương hiệu. Trong nhiều năm qua, việc nghệ sĩ Việt sải bước trên thảm đỏ Cannes luôn là đề tài được công chúng chú ý.

Theo thống kê, mỗi mùa liên hoan phim thu hút từ 35.000 đến hơn 40.000 người đam mê điện ảnh trên toàn thế giới đáp cánh tại Pháp để trải nghiệm sự hoành tráng của sự kiện. Mỗi nhân vật xuất hiện tại thảm đỏ và trở thành khách mời của Cannes đều thông qua quá trình xét duyệt.