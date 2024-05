Á hậu Việt bị soi hint nghi đã bí mật kết hôn

Vào năm 2014, Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1. 10 năm sau, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1995 vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Vào ngày 14/5, Á hậu Huyền My đã đăng tải story mới trên trang cá nhân khiến netizen xôn xao.

Trong bức hình, người đẹp 9x nở nụ cười rạng rỡ và mặc trang phục áo dài truyền thống màu trắng. Đáng chú ý, Huyền My còn bị soi đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ "khủng" ở ngón áp út. Hành động này được cho là để thể hiện rằng bản thân đã có gia đình hoặc đã kết hôn.

Kèm theo đó, cô còn sử dụng bài hát nói về chuyện tình cảm Trao cả đời cho anh ở clip này: "Nếu như anh là bầu trời trong xanh. Em trao cả đời cho anh, sẽ luôn nghe lời mà này anh ơi chừng nào anh tới. Cả thanh xuân này là vì anh đấy. Người đẹp trai nhất thế giới này. Thế gian trong lành là vì hôm ấy anh cầm đôi tay".

Á hậu Huyền My vướng nghi vấn đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi

Huyền My gây xôn xao khi lộ nhẫn kim cương ở ngón áp út, trang điểm xinh đẹp và mặc áo dài truyền thống

Nhiều người còn cho rằng đây là những hình ảnh trong ngày trọng đại của Huyền My

Qua loạt chi tiết này, cư dân mạng rộ nghi vấn Huyền My đã bí mật, âm thầm tổ chức lễ ăn hỏi. Tuy nhiên thực tế đây là hình ảnh cũ được cô đăng tải trên trang cá nhân của mình từ tháng 4/2024. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1995 cùng với gia đình của mình tham gia buổi lễ ăn hỏi của một người thân thiết.

Thực tế đây là hình ảnh khi Huyền My tham gia lễ ăn hỏi của một người thân thiết

Huyền My từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trước đây, Huyền My nghĩ rằng bạn trai lý tưởng là: đẹp trai, sáu múi, ga lăng... Nhưng hiện tại, từ những trải nghiệm của bản thân và chứng kiến tình yêu của bố mẹ thì My lại thấy tìm được người yêu thương mình thực lòng, hòa hợp với mình, sẵn sàng vì mình mà cố gắng thì mới là điều quan trọng nhất".

Huyền My một trong những người đẹp khá kín tiếng trong chuyện tình cảm

Vào tháng 11/2014, chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc. Vượt qua nhiều thí sinh khác, Kỳ Duyên xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp đến từ Hà Nội - Nguyễn Trần Huyền My và Á hậu 2 thuộc về người đẹp đến từ Vĩnh Long - Nguyễn Lâm Diễm Trang.

Huyền My khi đó đang là sinh viên Học viện thời trang London. Cô được yêu mến không kém hoa hậu Kỳ Duyên vì nhan sắc nữ tính với điểm nhấn là chiếc răng khểnh duyên dáng. Sau khi trở thành Á hậu, Huyền My tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đóng phim, làm MC, tham gia gameshow...

Năm 2014, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1

Cô bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu từ năm 14 tuổi

Thời gian qua, Huyền My lựa chọn tạm ngưng hoạt động showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh, MC. "Dần dần, tôi không thích xuất hiện ở nơi đông người nữa và cũng không muốn cuộc sống bon chen hay áp lực. Tuổi trẻ của tôi, tôi nghĩ mình đã cống hiến đủ rồi và đến thời điểm này, tôi lựa chọn cuộc sống yên bình gần gia đình, được làm những gì bản thân yêu thích", người đẹp cho hay.



Người đẹp 9x cho biết mỗi thời điểm sẽ có định hướng, mong muốn phát triển khác nhau. Nói về quyết định trở thành MC thể thao, Huyền My nói: "Ngay từ nhỏ, tôi đã có tình yêu to lớn với thể thao. Tôi học wushu từ cấp một, đến cấp hai thì học bơi lội và lớn lên chăm tập golf.

Bên cạnh đó, tôi cũng sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. Bố tôi là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và tôi cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi tôi thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình".

Huyền My tập trung cho công việc kinh doanh, làm biên tập viên, ít xuất hiện ở các sự kiện showbiz

Người đẹp 9x cho biết mỗi thời điểm sẽ có định hướng, mong muốn phát triển khác nhau

"Tôi nghĩ mình cứ làm tốt công việc của bản thân. Kể cả trong showbiz hay trong kinh doanh, tôi không cạnh tranh với ai mà chỉ muốn tập trung vào mình. Tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất và không bị ảnh hưởng bởi ai cả", cô chia sẻ.