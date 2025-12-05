Á hậu Vbiz giấu chồng đại gia kín như bưng, nay lộ diện sát ngày cưới

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly khiến mạng xã hội bất ngờ khi đích thân tung bộ ảnh tình tứ bên chồng doanh nhân. Đây cũng là lần đầu tiên cô đích thân công khai trọn vẹn diện mạo của "người bạn đời" trước thềm lễ cưới.

Không chỉ 1 mà Hương Ly công khai nhiều bộ ảnh, từ khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch đến bộ ảnh cưới lãng mạn. Trong bộ ảnh du lịch, cả hai cùng đi dạo phố, ăn sáng, chụp ảnh bằng máy phim và có những khoảnh khắc ôm hôn tình cảm khiến cư dân mạng không khỏi phát sốt. Từ góc nghiêng đến cận mặt, chồng Hương Ly gây thiện cảm bởi nụ cười hiền và phong cách khá giản dị - khác xa tưởng tượng "tổng tài lạnh lùng" của nhiều người.

Hương Ly lần đầu tự mình công khai diện mạo ông xã

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi được thu hút sự chú ý của netizen

Cả hai mặc đồ ton-sur-ton, có nhiều cử chỉ ngọt ngào trong bộ ảnh ngập tràn hạnh phúc

Trong khi đó, bộ ảnh cưới của Hương Ly và ông xã được thực hiện tại một không gian xanh mát, mang phong cách đơn giản nhưng sang trọng. Toàn bộ loạt ảnh đều thống nhất gam màu trắng - xanh, tạo cảm giác tinh khiết, nhẹ nhàng và rất hợp với hình ảnh nàng hậu.

Hương Ly diện váy cưới trắng tối giản, điểm nhấn nằm ở phần vai buộc nơ mềm mại. Gương mặt nàng hậu rạng rỡ, và nụ cười trông như không giấu được niềm hạnh phúc chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Ông xã của cô xuất hiện với suit trắng ton-sur-ton, phong thái điềm đạm. Dù không phải người của showbiz, anh vẫn phối hợp cực ăn ý với vợ trong từng shoot hình.

Bên dưới bài đăng, netizen để lại hàng loạt bình luận rôm rả. Người thích thú vì cuối cùng Hương Ly cũng chịu "show" chồng, người thì réo đùa rằng nàng hậu giấu kỹ quá đến phút cuối mới tung ảnh "nửa kia".

Những hình ảnh cưới đầu tiên của Hương Ly và ông xã doanh nhân

Khoảnh khắc nàng hậu được ông xã cầu hôn

Đám cưới của Hương Ly sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại trung tâm tiệc cưới giống với Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội. Theo thông tin trên thiệp, cả hai sẽ bắt đầu đón khách từ 17h30, tổ chức tiệc thề nguyện vào 18h30, sau đó ăn uống, nhún nhảy tưng bừng cùng khách mời. Đây cũng dự là hôn lễ sẽ quy tụ rất nhiều khuôn mặt Hoa hậu, Á hậu Vbiz.

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy. Trong một lần chia sẻ, khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".

Hương Ly đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê hồi tháng 9/2025. Thời gian qua, cô đã hạn chế hoạt động, chuyển hẳn ra Hà Nội để sinh sống.

Hương Ly và ông xã doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào ngày 6/12 tới



