Á hậu Thụy Vân - MC Hạnh Phúc cùng dẫn loạt sự kiện lớn cuối năm

Những ngày cuối năm, tại nhiều sự kiện lớn do các bộ, ngành tổ chức, MC Hạnh Phúc và Á hậu Thụy Vân thường xuyên xuất hiện cùng nhau, để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

Cụ thể, cả hai đồng hành trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chương trình “Mùa xuân cho em” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức và “Khát vọng Hải đăng” của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kết hợp của họ được đánh giá cao nhờ phong thái chỉn chu, phù hợp với không khí trang trọng của các chương trình cấp bộ, ngành.

MC Hạnh Phúc và Á hậu Thụy Vân.

Hai MC tại chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Cùng công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), MC Hạnh Phúc và á hậu – MC Thụy Vân đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Trước khi trở thành cặp bạn dẫn ăn ý tại các sự kiện lớn cuối năm, cả hai đã nhiều lần đồng hành trong các chương trình chính luận, nghệ thuật và sự kiện cấp quốc gia.

MC Hạnh Phúc được biết đến với phong cách dẫn đĩnh đạc, chuẩn mực, giàu chiều sâu, phù hợp với các chương trình chính luận – xã hội. Trong khi đó, á hậu Thụy Vân gây ấn tượng bởi lối dẫn thông minh, tinh tế, có khả năng kết nối chương trình với khán giả một cách mềm mại, cảm xúc nhưng vẫn chuẩn xác.

MC Thụy Vân và MC Hạnh Phúc gây chú ý bởi lối dẫn ăn ý, thông minh và cuốn hút.

Theo cặp MC, với các chương trình chính luận – xã hội vai trò của người dẫn không chỉ dừng lại ở khả năng nói lưu loát hay thần thái sân khấu mà còn đòi hỏi trình độ hiểu biết nhất định về chính trị, nghi thức và thứ bậc. Từ việc giới thiệu đại biểu theo đúng trật tự, chức danh đến cách dẫn chuyển mạch nội dung, ngôn ngữ sử dụng đều phải chính xác, chuẩn mực, không cho phép sai sót.

Bên cạnh chuyên môn, yếu tố hình ảnh và trang phục của cặp bạn dẫn cũng được đánh giá cao. Á hậu Thụy Vân đầu tư kỹ lưỡng cho trang phục, lựa chọn áo dài và trang phục phù hợp với từng tính chất chương trình. MC Hạnh Phúc giữ phong cách tiết chế, chuẩn mực với gam màu trung tính, phom dáng cổ điển toát lên vẻ lịch lãm.

MC Hạnh Phúc dành nhiều lời có cánh cho bạn dẫn Thụy Vân.

Chia sẻ về bạn dẫn, MC Hạnh Phúc cho biết: “Thụy Vân là một MC có nền tảng báo chí rất vững, tư duy dẫn mạch lạc và đặc biệt là khả năng cảm nhận không khí chương trình rất tốt. Khi đứng chung sân khấu, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì Vân biết lắng nghe, biết nhường nhịp và xử lý tình huống rất chừng mực”.

Anh nói thêm: “Vân luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi chương trình, tôn trọng kịch bản nhưng cũng rất linh hoạt. Sự mềm mại, nữ tính của Vân kết hợp với tính chuẩn mực, tiết chế trong dẫn dắt giúp chương trình giữ được sự trang trọng mà vẫn gần gũi với khán giả”.

Theo nam MC, sự ăn ý giữa hai người đến từ quá trình làm việc lâu dài: “Chúng tôi không cần nói quá nhiều với nhau trên sân khấu nhưng luôn hiểu đối phương đang cần gì cho chương trình. Với tôi, Thụy Vân là một đồng nghiệp đáng tin cậy và là người bạn dẫn rất dễ làm việc”.

Thụy Vân ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Về phía á hậu Thụy Vân chia sẻ, cô chia sẻ: “MC Hạnh Phúc là một người dẫn chương trình rất vững vàng, luôn giữ nhịp và kiểm soát không khí chương trình một cách tinh tế. Khi đứng cùng anh, tôi cảm thấy yên tâm vì biết chương trình sẽ được dẫn dắt mạch lạc, trọn vẹn từ đầu đến cuối”.

Cô nhấn mạnh tinh thần hợp tác giữa hai người: “Anh không chỉ là một đồng nghiệp đáng tin cậy, mà còn là người bạn dẫn biết lắng nghe, biết chia sẻ và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi học hỏi lẫn nhau rất nhiều”.

Thụy Vân dí dỏm nói thêm: “Đứng chung sân khấu với anh Hạnh Phúc, tôi vừa thấy an toàn vừa thấy vui. Có thể nói, anh là một ‘trụ cột’ không thể thiếu trong mỗi chương trình chúng tôi dẫn chung”.