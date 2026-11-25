Sự cố hy hữu của Thụy Vân lại khiến hậu trường có thêm tiếng cười và trở thành kỷ niệm khó quên đối với cô.

Diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" có chủ đề "Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp", quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Tấn Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh...

MC Thụy Vân và Nguyên Khang đảm nhận vai trò MC của chính của chương trình. Cặp đôi nổi bật với áo dài của NTK Ngọc Lan.

Đồng hành cùng MC Nguyên Khang, Thụy Vân đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối các tiết mục và truyền tải thông điệp của chương trình. Chia sẻ về hậu trường, nữ MC cho biết quá trình chuẩn bị có nhiều áp lực, từ việc liên tục cập nhật kịch bản đến lựa chọn trang phục.

Điều khiến Thụy Vân nhớ nhất là kịch bản chương trình thay đổi liên tục. Trong ba ngày làm việc với các mốc sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn chính thức, nội dung dẫn gần như luôn được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu nghệ thuật và tổng thể chương trình.

Với một sự kiện quy mô lớn, có nhiều tiết mục và đông đảo nghệ sĩ tham gia, việc thay đổi kịch bản không đơn giản là chỉnh sửa vài câu dẫn. Người dẫn chương trình phải liên tục cập nhật thông tin, nắm bắt cấu trúc, ghi nhớ những thay đổi và bảo đảm sự kết nối giữa các phần biểu diễn.

Buổi tổng duyệt cũng là trải nghiệm đáng nhớ với Thụy Vân. Một mình đứng trên sân khấu rộng lớn giữa không gian sân vận động lộng gió, nữ MC không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Theo Thụy Vân, kinh nghiệm nhiều năm làm nghề giúp cô tự tin hơn nhưng không có nghĩa được phép chủ quan. Mọi lời dẫn, nhịp chuyển và cách xử lý tình huống đều phải được tính toán cẩn trọng để đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Trở lại sau sinh con, Thụy Vân ngày càng xinh đẹp và nổi bật.

Bên cạnh kịch bản, trang phục của hai MC cũng được ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban đầu, các phương án trang phục đã được đưa ra nhưng đến ngày 21/11, theo mong muốn của đạo diễn về việc hình ảnh hai MC cần nổi bật và có sự thay đổi, hai bộ áo dài của nhà thiết kế La Sen Vũ và Ngọc Lan (LanV) được lựa chọn cho Thụy Vân và Nguyên Khang.

Đây là quyết định khá sát ngày biểu diễn nên các khâu lựa chọn, thử trang phục và hoàn thiện hình ảnh đều phải triển khai nhanh chóng. Đáng chú ý, hoa văn hình rồng trên áo dài của MC cũng được kiểm tra, tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và đặc trưng mỹ thuật nhằm bảo đảm sự phù hợp với tinh thần văn hóa của chương trình. Theo Thụy Vân, trang phục không chỉ cần đẹp mà còn phải thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.

Với nữ MC, áo dài không đơn thuần là lựa chọn thời trang cho một sự kiện lớn mà còn là cách thể hiện niềm tự hào về bản sắc Việt Nam. Hai bộ trang phục mang nét đẹp truyền thống, góp phần tạo hình ảnh trang trọng, thanh lịch cho người dẫn chương trình.

Một điểm khác khiến Thụy Vân ấn tượng là cách bố trí sân khấu và không gian biểu diễn. Nữ MC cho biết trong gần 20 năm làm nghề, cô chưa từng trải nghiệm sân khấu có quy mô và cách tổ chức đặc biệt như vậy. Có những thời điểm, cô ngồi ở một vị trí riêng theo bố trí của chương trình và được quan sát các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn ngay phía trên mình. Khoảng cách gần cùng góc nhìn trực tiếp mang đến một cảm giác hoàn toàn khác so với những sân khấu truyền thống mà cô từng tham gia.

MC Nguyên Khang và Thụy Vân biến hóa với áo dài của NTK La Sen Vũ.

Chương trình ngoài trời cũng đặt ra thử thách về thời tiết. Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội khá lạnh, trong khi Thụy Vân và Nguyên Khang phải liên tục xuất hiện ngoài trời, giữ giọng nói, phong thái và sự tập trung trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh những áp lực, nữ MC còn gặp một sự cố khá hy hữu, hài hước ngay trước giờ lên sân khấu. Do mặt sàn sân vận động được lót bằng những tấm nhựa có thiết kế các lỗ nhỏ để thông khí, gót giày cao của Thụy Vân không may lọt đúng vào một lỗ trên mặt sàn. Cô không thể nhấc chân lên để bước tiếp.

Mọi người xung quanh phải nhanh chóng hỗ trợ kéo chiếc giày ra khỏi vị trí mắc kẹt để nữ MC kịp lên sân khấu. Sự cố nhỏ khiến hậu trường có thêm tiếng cười và trở thành kỷ niệm khó quên đối với cô.

Chia sẻ về lần xuất hiện tại "Muôn sắc Việt Nam", Thụy Vân cho biết cô cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt chương trình diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng niềm tự hào là ý thức về trách nhiệm của người làm nghề.

Gần 20 năm gắn bó với nghề MC, Thụy Vân vẫn là gương mặt sáng giá được nhiều chương trình lựa chọn bởi khả năng dẫn linh hoạt.

Theo nữ MC, kinh nghiệm có thể giúp bản thân tự tin hơn khi đứng trước đám đông nhưng không đồng nghĩa với việc được phép chủ quan. Mỗi chương trình có yêu cầu riêng, đặc biệt với những sự kiện quy mô lớn, người dẫn phải chuẩn bị kỹ từ nội dung, trang phục đến khả năng ứng biến trước những thay đổi bất ngờ.

Gần hai thập kỷ làm nghề, Thụy Vân đã đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều sự kiện quan trọng. Với cô, sự nghiêm túc và chỉn chu trong công việc vẫn là điều cần thiết, dù đã có nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu.