Á hậu Phương Nga: Danh hiệu không giúp giàu có, chỉ đủ trang trải cuộc sống

Sau một thời gian lảng tránh, thậm chí nói dối, Phương Nga đã công khai chuyện tình cảm. Và, chuyện tình đẹp của cô với nam diễn viên điển trai Bình An nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Yêu là không cân đo đong đếm

Phương Nga đã phá vỡ quy luật ngầm của các cô gái có danh hiệu đó là công khai người yêu trong thời gian nhiệm kỳ. Tại sao chị lại có quyết định làm nên lịch sử này?

Thực ra, Nga quen An từ trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Từ lúc đăng quang đến khoảng thời gian sau đó, việc hai đứa đi chung với nhau, thật sự khó khăn.

Bởi vì, ngay sau khi đăng quang, Nga đã vướng tin đồn và mệt mỏi vì mọi người cứ hỏi liên tục, dồn dập. Nga và An phải ứng phó bằng cách nói dối hoặc lảng tránh đi.

Cho nên, sau đó, Nga quyết định không giấu nữa, cứ thẳng thắn công khai để không còn phải lo nghĩ gì nhiều.

Công khai chuyện yêu có cái lợi nhưng chẳng thiếu cái hại. Yêu nhiều người biết, nhiều người soi đôi khi lại dẫn đến những áp lực không đáng có và đôi khi áp lực ấy lại khiến chia xa. Chị có lo lắng điều này?

Đối với chuyện tình cảm, bản thân Nga biết, việc công khai sẽ có cái lợi và cái hại. Mặc dù vậy Nga không muốn cân đo đong đếm nhiều.

Mình thấy việc công khai chuyện tình tình giúp tâm lý bản thân tốt hơn và không có áp lực gì cả. Còn nếu sau này lỡ may cả hai không thể tiếp tục với nhau được nữa, Nga nghĩ cả hai vẫn sẽ là bạn tốt.

Được biết, anh chị đã yêu từ năm 2017. Thời điểm bắt đầu yêu, Bình An đã nổi tiếng nhưng chị thì chưa. Khi ấy chị áp lực ra sao khi yêu một chàng trai nổi tiếng?

Trở về thời gian đầu, Nga thú thật là mình không thường xem phim truyền hình lắm nên không biết nhiều về An. Mãi cho tới cuộc thi Nét đẹp sinh viên, mình gặp gỡ và thấy An thú vị cho nên hai đứa mới tiến đến với nhau.

Yêu nhau được một thời gian mình mới biết An nổi tiếng đến thế. Tuy nhiên, Nga cũng không thấy áp lực cho lắm, chỉ có hơi ngại vì đi chơi với nhau phải đeo khẩu trang và ngại việc nếu có người nhận ra thì sẽ phải chụp ảnh cùng.

Có người nói, Phương Nga ghen lắm nên Bình An làm gì cũng phải xin phép chị. Điều này có đúng không?

Thực ra không phải Phương Nga ghen hay Bình An ghen mà chỉ là cả hai tôn trọng nhau nên trước khi làm điều gì đều sẽ thông báo chứ không phải xin phép.

Ví dụ như, sắp tới An đi đóng phim, An sẽ nói cho Nga biết là có 1 hay 2 cảnh hôn này, vì Nga muốn mình sẽ là người đầu tiên biết điều đó, chứ không phải khi quay xong rồi, phim phát sóng rồi, mọi chuyện đã xảy ra rồi mà Nga không biết gì cả. Nga sẽ không chấp nhận điều đó.

Đều là người nổi tiếng, lịch làm việc khá bận rộn, anh chị thời gian nào dành cho nhau?

Lịch trình của cả hai đều khá bận rộn nhưng cả hai vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi dành thời gian cho nhau. Ví dụ như, khi đi sự kiện An sẽ đưa mình đi hoặc mình đưa An đi. Hay như đợt vừa rồi An đóng phim Gái già lắm chiêu tại Huế thì Nga cũng có đến thăm và gặp gỡ mọi người trong đoàn phim.

Đấy cũng là cơ hội để mình mở rộng mối quan hệ cũng như là dành tình cảm và thời gian cho nhau.

Chị đã ra mắt gia đình Bình An chưa. Bố mẹ của anh ấy đón nhận chị ra sao?

Từ lúc công khai đến nay thì gia đình hai bên đều đã biết về mối quan hệ của chúng mình và cũng đã có dịp gặp mặt. Tuy nhiên, lần gặp đầu tiên nhưng không hẳn chính thức là hôm bố An bị tai nạn, đợt đó cũng là dịp Tết và Nga cũng đã đến chơi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bác.

Bố mẹ An cũng vui vẻ đón nhận, nhà An cũng có một cô em gái và em ấy cũng hay chơi với Nga. Cho nên, Nga cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi gặp gỡ gia đình Bình An.

Con gái có thể hoàn thành trọng trách của một người đàn ông

Sau gần 2 năm trên cương vị Á hậu, cuộc sống của Phương Nga có những đổi thay ra sao?

Sau gần 2 năm đương nhiệm, mình nhận được rất nhiều và cũng mất đi một số thứ. Nga đã có cơ hội phát triển bản thân và khẳng định mình, được tiếp xúc với nhiều người giỏi cũng như học tập họ.

Bên cạnh đó, Nga lại mất đi cơ hội được là một cô sinh viên bình thường vì lúc nào cũng phải chỉn chu, biết nghĩ trước nghĩ sau, vì mình đã lớn và mang trên vai danh hiệu Á hậu. Tuy nhiên, những cái mất không hề đáng kể và không bằng một phần những gì mà mình có được, cho nên Nga vẫn biết ơn vì mình đã có được danh hiệu này.

Á hậu không phải là nghề nhưng có rất nhiều cô gái tận dụng danh hiệu để làm giàu. Á hậu Phương Nga thì sao, chị đã rủng rỉnh tiền bạc chưa?

Á hậu đối với Nga không phải nghề mà là một cơ hội. Danh hiệu này đã giúp cho mình mở rộng thêm nhiều mối quan hệ để phát triển hơn công việc của bản thân. Bên cạnh đó Nga còn được nhiều người chú ý đến mình hơn để có cơ hội được khẳng định mình. Hiện tại, Nga vẫn chưa được gọi là "rủng rỉnh tiền bạc" nhưng số tiền kiếm ra vẫn đủ để trang trải cuộc sống và các chi phí cá nhân khác.

Phương Nga giờ đã là người nổi tiếng, chị đã báo hiếu bố mẹ thế nào?

Như Nga đã nói, bây giờ mình vẫn đang chỉ là sinh viên nên vẫn chư

a đủ điều kiện để báo hiếu cho bố mẹ bằng việc mua những thứ đắt tiền như mua nhà mua xe hay đi du lịch xa.

Thay vào đó, Nga sẽ dành dụm những đồng tiền mình kiếm được và mua tặng ba mẹ những món quà nho nhỏ vào mỗi dịp đặc biệt như lễ, Tết hay sinh nhật. Bên cạnh đó, Nga cũng chủ động dành thời gian rảnh để phụ gia đình chăm chút chuyện nhà cửa và bếp núc, để bố mẹ đỡ vất vả được phần nào.

Việt Nam vẫn luôn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhà có 2 cô con gái, đã lúc nào chị thấy nét u sầu của bố mẹ vì không có con trai?

Trong nhà Nga, bố mẹ cũng không bao giờ nói ra những chuyện đó. Nhưng, Nga biết ba là con trưởng nên chắc chắn sẽ có phần nào buồn rầu khi nhà chỉ có 2 cô con gái. Tuy nhiên, Nga tin rằng sự cố gắng và thành công của cả hai chị em sẽ bù đắp được phần nào việc chúng mình chỉ là 2 cô con gái.

Mình sẽ cố gắng hơn nữa để không chỉ làm tốt vai trò của một cô con gái mà thậm chí là hoàn thành được trọng trách của một người đàn ông trong gia đình như việc xây dựng tổ ấm, thờ cúng gia tiên.

Tuổi thơ của Phương Nga thế nào?

Tuổi thơ của Nga chỉ là những ngày ở nhà với ông bà, ký ức lúc nhỏ có phần mờ nhạt vì mình không nhớ ra được hồi xưa mình đã làm gì. Nga đã bỏ lỡ những bộ phim kinh điển của tuổi thơ như Siêu nhân Gao, Thuỷ thủ mặt trăng và thậm chí là không chơi đuổi bắt với bạn bè. Nga chỉ ở nhà cả ngày, chơi đồ hàng, được ông bà chăm và xem phim cùng ông bà. Thế thôi!

Nhà có 2 chị em gái luôn kiến cha mẹ đau đầu vì cuộc cạnh tranh ngầm trong nhiều thứ. Gia đình Phương Nga thì sao?

Nhà có hai chị em và cũng đã từ rất lâu rồi, chỉ hồi bé chị em mới có những trò đánh nhau, ganh tị nhau thế này thế nọ. Bây giờ chúng mình đã lớn và trưởng thành, mỗi người đều có những định hướng riêng.

Chị gái Nga thì kinh doanh trong Sài Gòn, còn Nga thì lại đi theo con đường nghệ thuật, giải trí. Tuy nhiên, chị em mình vẫn thường xuyên trò chuyện và tâm sự cùng nhau. Nga vẫn sẽ hỏi chị của Nga về các vấn đề bài tập còn ngược lại chị của Nga sẽ hỏi Nga về những thông tin mà bản thân có thể cung cấp cho chị.

Xin cảm ơn Á hậu Phương Nga!

