Á hậu Phương Anh nhận học bổng tiến sĩ 3 tỷ đồng

"Sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và phỏng vấn, Phương Anh đã được nhận vào chương trình Tiến sĩ Quản trị (PhD in Management) tại Đại học RMIT, bắt đầu từ tháng 11/2025", Phương Anh cho biết.

Á hậu Việt Nam chia sẻ đây là hành trình cô ấp ủ từ lâu, không chỉ để tiếp tục mở rộng tri thức, mà còn theo đuổi những giá trị mà cô tin tưởng đó là nghiên cứu, giáo dục và đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Á hậu Phương Anh nhận học bổng 3 tỷ đồng.

"Phương Anh cảm ơn RMIT Vietnam và RMIT University vì đã tin tưởng và trao học bổng toàn phần cho mình. Biết ơn các thầy cô, anh chị mentor, đồng nghiệp và những người đã luôn đồng hành, góp ý và động viên suốt thời gian Phương Anh chuẩn bị hồ sơ", cô nói.

Học bổng được xét cấp dựa trên thành tích học thuật, chất lượng đề xuất nghiên cứu cùng kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Phương Anh đã dành nhiều thời gian chuẩn bị đề tài, vượt qua các vòng tuyển chọn ở cấp trường để nhận suất học bổng.

Phương Anh cho biết thời gian tới cô theo học chương trình tiến sĩ đồng thời duy trì công việc giảng dạy tại RMIT TPHCM. Bên cạnh đó, cô vẫn tham gia các sự kiện giải trí, làm MC, diễn thời trang.

Tháng 6/2024, sau khi nhận bằng thạc sĩ, Phương Anh trở thành giảng viên đại học RMIT. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hoạt động ở trường lên mạng xã hội, từ thời trang giảng đường, hoạt động ngoại khóa đến những tình huống thường gặp trong môi trường sư phạm.

Tháng 9/2021, Phương Anh nhận học bổng thạc sĩ 50%, trị giá 300 triệu đồng từ ngôi trường này. Phương Anh đã chuẩn bị hồ sơ và đăng ký ngành Global Trade (Thương mại quốc tế).

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi còn đi học, Phương Anh giành quán quân Nữ sinh Áo dài 2015, giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.

Cô được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TPHCM. Người đẹp trúng tuyển Đại học Ngoại thương TPHCM và nhận học bổng toàn phần bốn năm tại Đại học RMIT.

Phương Anh có hai chứng chỉ ngoại ngữ gồm IELTS 8.0 và DALF C1 tiếng Pháp. Tháng 3/2021, Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống quản lý thông tin. Trong thời gian rảnh, cô học thêm tiếng Nhật. Phương Anh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022 nhưng không giành thành tích.

Phương Anh kết hôn với doanh nhân, tiến sĩ Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Chồng cô sinh năm 1994, từng du học tiến sĩ tại Anh.