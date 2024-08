Á hậu Miss Grand Hạnh Nguyên: "Tôi dặn dò Quế Anh đừng đọc bình luận trên mạng"

Sau nhiều năm tham gia các cuộc thi nhan sắc, Hạnh Nguyên đã hái được "quả ngọt" khi cán đích ở vị trí Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024. Hình ảnh cô gái Đồng Tháp sở hữu nhan sắc sắc sảo, vô cùng tự tin và bản lĩnh trong từng câu nói trước hàng nghìn người đã để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Thành tích tại Miss Grand Vietnam 2024 đền đáp cho những nỗ lực của Hạnh Nguyên. Thậm chí, có nhiều người cho rằng cô xứng đáng có nhiều hơn thay vì vị trí Á hậu 1. Tuy nhiên trong dịp trò chuyện với chúng tôi, Hạnh Nguyên lại khiêm tốn và bộc bạch thật nhất những suy nghĩ của mình.

Hạnh Nguyên tin tưởng vào BTC Miss Grand Vietnam, đánh giá cao những chất liệu mà Quế Anh sẵn có và giải đáp mọi thắc mắc của công chúng trong suốt thời gian qua. Hạnh Nguyên bộc bạch mọi chuyện nên được nhìn nhận tích cực, và mỗi người tiếp nhận thông tin nên có tư duy phản biện để tránh bị ảnh hưởng. "Công bằng vẫn luôn ở đó, mọi thứ diễn ra đã rất công bằng rồi", Hạnh Nguyên nhắn nhủ.

Clip: Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 thực hiện những thử thách “cực zui”, cực cháy trong buổi giao lưu với chúng tôi

Kể từ khi đăng quang và cho đến thời điểm này, Hạnh Nguyên cảm thấy cuộc sống của mình đã có thay đổi gì?

Cuộc sống của tôi vốn đã bận rộn và sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam thì bận rộn thêm nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì đã giúp cho dải sash của Đồng Tháp gây được tiếng vang nhất định. Song song đó, tôi tự đặt ra cho mình trách nhiệm phải làm sao để giá trị của ngôi vị này thật sự ý nghĩa và để lại trong lòng mọi người.

Khi bắt đầu cuộc thi, Hạnh Nguyên đặt kỳ vọng cho mình vị trí như thế nào? Và lúc được gọi tên vào Top 5, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bạn là gì?

Trước khi chung kết diễn ra, tôi đặt mục tiêu cho mình là có mặt trong Top 5 của Miss Grand Vietnam 2024, kiểu như là không Hoa thì cũng phải Á. Khi cái tên Hạnh Nguyên được gọi vào Top 5 tôi đã khóc. Tôi biết chắc chắn mình đã có ít nhất là chiếc tiara về cho quê hương Đồng Tháp. Khi đứng cùng các bạn trong Top, tôi chỉ có suy nghĩ là làm sao để thật bình tĩnh để trả lời câu hỏi ứng xử thật trọn vẹn thôi. Mọi cảm xúc của tôi lúc đó là như vậy chứ không suy nghĩ gì nhiều hơn nữa.

Nhiều người cho rằng Hạnh Nguyên bị "xử ép" khi thi ứng xử. Bạn nghĩ sao?

Về vấn đề này, BTC của Miss Grand Vietnam cũng đã có bài đăng giải thích về phần thi ứng xử của Hạnh Nguyên. Vì có một chút sai sót trong khâu làm phiếu câu hỏi nên xảy ra một vài hiểu lầm. Thật ra khi bước vào cuộc thi, BTC đã training cho thí sinh những cụm chủ đề rất bao quát và thực tế. Không có một câu hỏi nào cụ thể trong những chủ đề đó, các thí sinh phải tự học hỏi, tìm hiểu các chủ đề. Cho nên khi nhận được câu hỏi, mọi người có thể thấy tôi đã dành vài giây để lắng đọng lại để thật sự kỹ lưỡng trong lời nói vì câu hỏi liên quan đến pháp luật.

Sau khi trả lời xong, Hạnh Nguyên được rất đông khán giả ủng hộ. Vậy khi đứng nắm tay Quế Anh trong Top 2, bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm là mình sẽ đăng quang?

Thời điểm đó dĩ nhiên tôi luôn trong tâm thế mình sẽ được và mất. Nhưng có một điều rất dễ thương, đó là thông thường Top 2 sẽ nhắm mắt rồi lắng đọng lại chờ kết quả, thì tôi và Quế Anh lại đứng gọi tên nhau. Tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó, mình và Quế Anh có chung cảm xúc và chuẩn bị tâm lý trước dù kết quả có như thế nào. Chính vì vậy chúng tôi đều rất vui vẻ, đến hiện tại không có vấn đề nào xảy ra giữa 2 chị em cả.

Chỉ còn một bước nữa bạn sẽ đăng quang. Theo Hạnh Nguyên điều gì khiến bạn còn thiếu sót để trở thành Hoa hậu?

Về kết quả, tôi thấy Quế Anh xứng đáng vì có nhiều chất liệu để làm tốt trong lĩnh vực này, em ấy là cô gái đa tài, sâu sắc và toàn vẹn. Còn nếu tự nhìn nhận bản thân thì tôi thấy mình có nhiều nền tảng để làm việc trong ngành du lịch, văn hóa nghệ thuật cũng như giảng dạy và giáo dục. Tôi và Quế Anh là 2 màu sắc khác nhau nên thật sự tôi chưa bao giờ đặt 2 chị em lên bàn cân so sánh cả. Tôi cũng mong các cô gái ở ngoài kia cũng đừng nên so sánh mình với ai cả, vì tự bản thân chúng ta phải thấy được mình mạnh gì, thiếu gì và phấn đấu vì điều gì. Có như thế thì cuộc sống mới trở nên dễ thở, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Câu chuyện tranh luận về kết quả Miss Grand Vietnam trở thành đề tài nóng trên MXH. Hạnh Nguyên và Quế Anh có trao đổi gì với nhau không?

Tôi có dặn Quế Anh là đừng đọc những bình luận trên mạng xã hội. Tôi cũng rất muốn nói với mọi người khi đọc bất cứ thông tin gì trên mạng xã hội, hãy rèn luyện cho mình tư duy phản biện để chọn lọc những gì tích cực, đúng đắn và chính thống, hãy tự bảo vệ mình trước những thông tin tiêu cực.

Khi tất cả mọi thứ diễn ra, tôi có nói với các chị em trong nhà rằng thời điểm này chúng ta phải luôn kề cạnh và là điểm tựa của nhau. Tôi mong muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn vì Miss Grand International cũng sắp diễn ra. Quế Anh đã chiến đấu hết mình vì dải sash Quảng Nam và sắp tới là dải sash của Việt Nam, tôi rất mong chúng ta hãy cùng nhau yêu thương cô gái này.

Những vụ việc vừa qua có ảnh hưởng đến tâm lý của Hạnh Nguyên?

Tôi không bị ảnh hưởng gì bởi như đã nói, bản thân tôi có tư duy phản biện. Tôi thấy trong luồng ý kiến hiện tại, cũng có người nhận xét câu trả lời của tôi mang tính chất chung chung quá. Tôi lựa chọn nhìn nhận sự việc một cách đa chiều, cho nên bản thân tôi không quá đặt nặng vấn đề, thay vào đó tôi biến những điều tiêu cực trở thành động lực để bản thân chứng minh nhiều hơn nữa. Người ta hay nói thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng thời gian không chứng minh điều gì, mà mình phải tận dụng thời gian đó để thay đổi.

Với những khán giả mang ý niệm muốn đòi lại công bằng cho Hạnh Nguyên, bạn có muốn chia sẻ gì với họ?

Thật ra công bằng vẫn luôn ở đó, mọi thứ diễn ra đã rất công bằng rồi, cho nên không ai lấy đi công bằng của ai cả. Khi quyết định thi Miss Grand Vietnam 2024 thì tôi đã tin tưởng vào sự uy tín, liêm chính của BTC. Tôi chỉ mong mọi người phải thật sự nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn và cởi mở hơn cho 5 cô gái của chúng ta.

Trong khoảnh khắc đăng quang, có nhiều đoạn clip Hạnh Nguyên bật khóc. Bạn xúc động vì điều gì?

Trên sân khấu khi đó có những người thân yêu, anh em, bạn bè đến chúc mừng nên tôi rất cảm động. Lúc đó vợ chồng anh ruột của tôi cũng có mặt, chị dâu khóc rất nhiều và có nói là "bé ơi, ba ở nhà cũng có xem và ba nói rất là yêu bé". Nghe đến đó tôi càng xúc động hơn, nên là những giọt nước mắt sau đăng quang mà mọi người thấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó tôi cũng có gọi điện cho mẹ và mở đầu là câu "con Á hậu Hạnh Nguyên chào mẹ nha". Đến giờ tôi vẫn đang bận rộn với công việc nên gia đình luôn hỏi thăm và dặn mình nhớ giữ sức khỏe.

Được biết Hạnh Nguyên trưởng thành trong một gia đình thiếu trọn vẹn. Có khi nào bạn mủi lòng và tủi thân về hoàn cảnh của mình?

Nếu nói không thì chắc chắn là xạo. Lúc bé chưa có hiểu chuyện, tôi cũng cảm thấy mọi thứ trống vắng. Đôi khi cũng có chút chạnh lòng như những ngày lễ tết hay ngày gia đình, nhà tôi lại thiếu đi bữa cơm đông đủ thành viên. Nhưng mà thay vì mình suốt ngày tủi thân thì tôi lại tìm cách, đó là chia ngày ra để gặp ba và mẹ. Vì vậy nỗi buồn trong mình cũng vơi đi và Hạnh Nguyên luôn rất tự hào khi có ba mẹ luôn yêu thương, dõi theo tôi trong mọi hành trình.

Nhiều người nói muốn đổi đời hãy thi Hoa hậu. Suy nghĩ của Hạnh Nguyên thế nào về quan điểm này và việc bạn miệt mài tham gia cuộc thi nhan sắc phải chăng cũng muốn cải thiện cuộc sống của chính mình?

Việc đổi đời mà chúng ta thường hay nghĩ là sẽ trở nên giàu có, sung túc hơn. Điều đó đúng vì ai cũng muốn cuộc sống của mình có kinh tế tốt. Nhưng việc thi Hoa hậu để đổi đời, để giàu có thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam, tôi đã đồng hành cùng nhiều sinh viên thực hiện các công tác thiện nguyện, trong Sơ khảo thì tôi cũng đã giới thiệu, đó là Nuôi Em Mộc Châu. Tôi mong muốn mình có nhiều cơ hội để những điều đã làm sẽ được nhiều người biết đến. Mà cơ hội thì mình phải chủ động tìm kiếm và tham gia Miss Grand Vietnam chính là lúc Hạnh Nguyên đang tìm cơ hội đó. Có một câu nói của chị Lê Hoàng Phương mà tôi rất tâm đắc, đó là đổi đời của mình thôi chưa đủ mà phải đổi đời của nhiều người, có như vậy thì vương miện và ngôi vị này mới trở nên ý nghĩa.

Khi nổi tiếng sẽ kèm theo nhiều sự quan tâm và lẫn trong đó là sự soi xét từ công chúng, Hạnh Nguyên đã chuẩn bị gì cho việc này?

Tôi không phải đợi đến khi mình nổi tiếng thì mới chuẩn bị cho những điều này. Trong mọi thời điểm, tôi luôn làm mọi việc với sự chân thành nhất, và tôi sẽ mang sự chân thành này đi theo mình trong suốt hành trình sắp tới. Nếu lỡ như mình làm một điều gì đó không khéo và khiến nhiều người phải suy nghĩ, tôi nghĩ sự chân thành có thể giải thích cho mọi người hiểu. Tôi tin những gì đi từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Có nhiều người đẹp đăng quang sẽ "thu xếp quá khứ" trên MXH vì e sợ nhiều điều. Hạnh Nguyên thì sao?

Không, tôi không hề thu xếp một điều gì cả. Từ trước đến nay, tôi sống với tâm thế phải giữ gìn danh dự, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình. Vì thế mọi thứ từ trước đến nay của tôi được chia sẻ một cách rất cẩn trọng.

Sau đăng quang thì netizen có chia sẻ lại nhiều hình ảnh Hạnh Nguyên từng phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn có chia sẻ gì về những hình ảnh này?

Thật ra người đầu tiên chia sẻ hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ đó là Hạnh Nguyên. Lý do tôi thẳng thắn công khai là vì muốn mọi người hiểu chúng ta không nên khuyên một ai đó hãy chấp nhận khuyết điểm trên cơ thể, vì biết đâu điều mình làm vô tình cản trở họ có cơ hội tốt hơn. Khi mọi người chia sẻ lại hình ảnh trước đây của mình thì tôi luôn đón nhận với tâm thế tích cực, vì ngày xưa cũng nhan sắc đó mà mọi người đã gọi tôi là người đẹp rồi, có chăng là bây giờ tôi hoàn chỉnh mọi thứ hơn, để hợp nhãn với nhiều người hơn nữa.

Tôi nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là áp dụng sự phát triển của y học vào cuộc sống mình thôi chứ không có gì quá tiêu cực. Sẵn đây tôi cũng mong muốn mọi người sẽ đón nhận những điều này một cách tích cực giống mình.

Nhiều người cho rằng bởi sự việc này là nguyên do khiến Hạnh Nguyên dừng chân ở Á hậu 1?

BTC Miss Grand Vietnam không cấm các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên tôi nghĩ lý do chỉ dừng lại ở Á hậu 1 đến từ quá trình nhìn nhận của BTC và BGK. Như mọi người hay nói hào quang của vương miện sẽ tìm đến người có chung tần số hào quang với nó. Cho nên tôi chưa bao giờ xem mình bị dừng chân ở Á hậu 1, mà tôi được vị trí Á hậu 1.

Về chuyện Hạnh Nguyên có hợp đồng quảng cáo hay mối liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ, bạn có thế làm rõ thắc mắc này?

Nói hợp đồng thì không đúng, đó chỉ là một tờ giấy giao ước với cơ sở thẩm mỹ. Trong đó có những điều kiện như gửi hình ảnh về cho cơ sở để quảng cáo. Hiện tại những hình ảnh hay đoạn clip tôi trả quyền lợi cho cơ sở thẩm mỹ vẫn còn nguyên vẹn trên trang cá nhân của mình. Tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình và vụ việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Hạnh Nguyên ở thời điểm hiện tại.

Có nhiều nàng hậu không muốn thừa nhận chuyện thẩm mỹ nhưng tại sao Hạnh Nguyên lại thoải mái như vậy?

Tôi không kêu gọi ai đó đừng làm hoặc thúc đẩy ai đó hãy đi thẩm mỹ. Đó là lựa chọn của mỗi người. Với tôi, tri thức cho mình tiền tài còn nhan sắc sẽ cho mình cơ hội. Tôi nghiệm được điều đó nên mới chia sẻ chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ lên mạng xã hội, vì biết đâu ngoài kia có cô gái cũng từng như tôi còn chần chừ trước những cơ hội. Đến lúc này, 100% những người từng gặp Hạnh Nguyên đều rất thích diện mạo mới của tôi và rất đón nhận.

Trên MXH có những so sánh Hạnh Nguyên rất giống với Hoa hậu Kỳ Duyên. Bạn có chạnh lòng khi bị nhắc tới như một bản sao của ai đó?

Việc người này giống người kia là chuyện thông thường. Trước khi tôi có can thiệp thẩm mỹ thì mọi người cũng đã bảo có nét giống chị Kỳ Duyên rồi. Tới thời điểm hiện tại mọi người vẫn thấy giống. Tôi nghĩ giống chị thôi là chưa đủ, nếu phấn đấu và đạt được thành tích giống chị nữa thì càng mong mỏi hơn. Mọi việc trong cuộc sống xảy ra thế nào là do bản thân mỗi người nhận định, có người chạnh lòng khi bị so sánh, còn tôi thì lại suy nghĩ tích cực hơn.

Trong hành trình đương nhiệm sắp tới, Hạnh Nguyên đã có kế hoạch như thế nào?

Sắp tới tôi cũng sẽ tham gia dự án xúc tiến du lịch tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Trước đó tôi đã tham gia rồi và giờ mình sẽ tiếp tục nhân rộng thêm. Tôi sẽ có những hoạt động tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ em, đó là điều tôi rất tâm tư trong suốt thời gian qua. Tôi luôn nghĩ mình phải làm sao để tất cả những đứa trẻ được phát triển một cách lành mạnh, và để các phụ huynh truyền đạt những kiến thức về sinh lý và tâm lý đến con em một cách tốt hơn. Tôi đã sẵn sàng để làm việc giúp ích cho cộng đồng. Tôi cũng đã liên lạc với chủ nhiệm của đề án Nuôi Em Mộc Châu, tôi mong muốn tiếng nói của mình khi là Á hậu sẽ giúp dự án này được lan tỏa nhiều hơn, và tôi không muốn đây chỉ là lời nói suông.

Hạnh Nguyên có kỳ vọng về việc sẽ được thi quốc tế không?

Nếu như mọi người cho tôi nhiều động lực hơn thì tôi sẽ bùng nổ hơn nữa, giống như cái cách Hạnh Nguyên bùng nổ ở Miss Grand Vietnam 2024. Với cuộc thi quốc tế, nếu BTC cảm thấy Hạnh Nguyên là nhân tố sáng giá thì tôi sẽ luôn sẵn sàng. Còn nếu cơ hội chưa tới thì tôi vẫn sẽ bùng nổ trên cương vị Á hậu của mình.

Bạn nghĩ Quế Anh sẽ đạt vị trí nào tại Miss Grand International?

Nếu mong muốn thì chắc là hy vọng Quế Anh sẽ mang về cho Việt Nam chiếc vương miện Miss Grand International thứ 2 rồi. Không phải là áp lực cho người em mà chỉ là mong muốn cái kỳ vọng của mình sẽ gửi tín hiệu lên vũ trụ. Tôi nghĩ Quế Anh sẽ mang được màu sắc rất mới của một đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss Grand International 2024. Quế Anh là một cô gái sở hữu nhan sắc rất ngọt ngào, đa tài và chúng ta có quyền tự hào và kỳ vọng em ấy sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi sắp tới.