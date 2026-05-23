Á hậu Lona Kiều Loan bị nói làm màu, nhầm kiến thức cơ bản trong y khoa

Ở tuổi 25, Á hậu Lona Kiều Loan từng gây chú ý khi thông báo trúng tuyển ngành Y khoa tại cả Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với số điểm 25,07/30. Cô cho biết quyết định theo đuổi ngành học này xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ người khác và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.

Mới đây, Lona Kiều Loan gây bàn tán trên mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video chia sẻ về quá trình học tập trong lĩnh vực y khoa. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ, nàng Á hậu lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho là làm màu và mắc lỗi kiến thức cơ bản liên quan đến quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Cụ thể, trong đoạn clip được đăng tải, Lona Kiều Loan xuất hiện với trang phục blouse trắng, đeo găng tay y tế khi thao tác và trò chuyện. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận góp ý rằng việc mang găng tay rồi tiếp tục cầm bút, chạm vào các vật dụng khác mà không tháo bỏ hoặc sát khuẩn lại là chưa đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong môi trường y tế.

Một tài khoản bình luận: "Khi bạn mang găng làm thủ thuật thì sau đó phải tháo găng ra, rửa tay trước khi cầm bút hay làm bất kỳ việc gì khác. Đây là quy tắc kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong bệnh viện". Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng nàng Á hậu đang cố tạo hình ảnh chuyên nghiệp nhưng lại thiếu sự chỉn chu về chuyên môn.

Ngoài những góp ý mang tính chuyên môn, một số cư dân mạng còn để lại bình luận khá gay gắt như: "Đây là làm màu chứ làm gì", hay "Y học mà bạn mong chờ điều gì". Những phản ứng này nhanh chóng khiến đoạn clip của Lona Kiều Loan thu hút sự chú ý lớn trên các diễn đàn mạng xã hội.

Lona Kiều Loan gây bàn tán trên mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video chia sẻ về quá trình học tập trong lĩnh vực y khoa. Nguồn: TikTok nhân vật

Người đẹp gen Z bị cho rằng đang làm màu, chưa thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong môi trường y tế. Nguồn: TikTok nhân vật

Trước làn sóng tranh cãi của cư dân mạng, Lona Kiều Loan lên tiếng thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ: "Lần đầu thực hành nên còn nhiều thiếu sót. Lona cảm ơn mọi người đã nhắn tin góp ý ạ. Lona sẽ rút kinh nghiệm ạ. Biết ơn mọi người nhiều".

Lona Kiều Loan đã lên tiếng thừa nhận thiếu sót ở phía dưới phần bình luận, Ảnh: Chụp màn hình

Vào đầu tháng 4/2026, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rộng rãi hình ảnh một bé trai được cho là con của Lona Kiều Loan, khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, nàng Á hậu sinh năm 2000 đã nhanh chóng lên tiếng, thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự việc.

Theo đó, Lona Kiều Loan yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ hình ảnh, đồng thời chấm dứt việc thêu dệt, lan truyền những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư của cô. Người đẹp cũng nhấn mạnh sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu hình ảnh tiếp tục bị phát tán hoặc xuất hiện thêm các nội dung bịa đặt gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân.

Lona Kiều Loan chia sẻ: "Dạ Lona chào chị ạ. Em cũng không biết là em với chị có biết nhau không. Đầu tiên em cảm ơn chị đã quan tâm đến em và gia đình em rất nhiệt tình và đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào trong đó để đăng lên những câu chữ lịch sự và hình ảnh văn minh này. Em biết chị cũng là một phụ huynh hoặc sẽ là phụ huynh, chuyện người lớn và người lạ cứ để mọi người trong cuộc làm rõ. Em biết em cũng không thể và cũng không có quyền ngăn ai làm việc gì mà người khác muốn nhưng nếu không phải là việc của mình thì em nghĩ mình không nên can dự.

Em bé và trẻ con không có lỗi, ai sai hãy để người đó chịu, nếu không sai thì là hiểu lầm. Em không lên giọng, em chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhờ chị gỡ những hình ảnh của bé K. xuống và ngưng bịa đặt những việc vớ vẩn thêm nữa. Những chuyện khác vô thưởng vô phạt thì người lớn không vấn đề gì, còn với con nít, nếu chị không gỡ bỏ hoặc còn đăng thêm các hình ảnh đã bị chế, với mục đích bôi nhọ danh dự thì em xin phép được nhờ pháp luật can dự. Em cảm ơn chị ạ".

Á hậu từng thẳng thắn cho biết sẽ nhờ pháp luật vào cuộc nếu như netizen không gỡ bỏ hình ảnh của em bé. Ảnh: FBNV

Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô được khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cùng năm, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, nàng hậu gen Z còn tích cực lấn sân sang âm nhạc và ghi dấu ấn tại nhiều chương trình giải trí. Cô từng vào Top 10 King of Rap, đồng thời tham gia các sân chơi như The Heroes hay Trời Sinh Một Cặp, cho thấy hình ảnh nghệ sĩ đa năng với khả năng trình diễn nổi bật. Bên cạnh đó, Lona Kiều Loan còn đảm nhận vai trò host và huấn luyện viên tại một số chương trình truyền hình thực tế, ngày càng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng chia sẻ về chuyện thường hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".