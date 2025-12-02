Á hậu làm nhân tình cho đại gia hơn 20 tuổi nay nhan sắc tàn tạ, hốc hác không thể tin

Thái Thiếu Phân là đại hoa đán hàng đầu xứ Hương Cảng. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu kỳ, sắc sảo. Năm 2023, Á hậu Hong Kong 1991 tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và gây bão MXH với lối ăn mặc trẻ trung, khí chất tràn đầy năng lượng và vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến và đôi chân dài. Đặc biệt bức ảnh chụp "bóng lưng của Thái Thiếu Phân" trong buổi tổng duyệt show gây sốt 1 thời gian dài, khiến nhiều khán giả nhầm tưởng cô là nữ thần tượng trẻ trung nào đó.

Bẵng đi 2 năm, khán giả không khỏi sốc nặng khi nhìn thấy diện mạo của Thái Thiên Phân hiện tại. Xuất hiện trên phố mới đây, nữ diễn viên lộ gương mặt già nua, hốc hác, hóp lõm nhiều vùng, làn da kém sức sống. Nhan sắc đột ngột xuống cấp, tàn tạ của Á hậu đình đám này gây bàn tán xôn xao.

Nhan sắc tàn úa hiện tại của Thái Thiếu Phân khiến ai cũng ngỡ ngàng

2 năm trước ở show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, "chị đẹp" này còn gây bão với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ dù đã 50 tuổi và trải qua 3 lần sinh con

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người không khỏi bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại của Thái Thiếu Phân. Netizen thắc mắc không biết chuyện gì đã khiến ngôi sao Hậu Cung Chân Hoàn Truyện ra nông nỗi này. Theo không ít cư dân mạng, Thái Thiếu Phân giảm sút phong độ ngoại hình vì sụt cân. Có người lo lắng cô gặp vấn đề sức khỏe. Song cũng có khán giả cho rằng nàng hậu đình đám năm nào giờ đã 52 tuổi nên việc cô lộ dấu hiệu lão hóa là không tránh khỏi.

Khán giả lo lắng cho tình trạng sụt cân bất thường của nữ diễn viên hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc)

Thái Thiêu Phân là mỹ nhân nức tiếng xứ Hương Cảng vào thập niên 1990-2000. Người đẹp vào showbiz từ năm 18 tuổi, sau khi giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991. Cô được đánh giá là mỹ nhân vừa có tài, vừa có sắc của Cbiz. Chỉ trong thời gian ngắn đóng phim, Thái Thiếu Phân đã bước vào hàng ngũ Tứ đại hoa đán, trụ cột màn ảnh của đài TVB. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn nhận giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan nhờ vai diễn Hoàng hậu Nghi Tu gian trá, độc ác trong bộ cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Nhan sắc kiêu kỳ thời trẻ của Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân là một trong những Tứ đại hoa đán nức tiếng của đài TVB

Tuy nhiên, cuộc đời của cô khổ sở, gặp truân chuyên vì người mẹ nghiện cờ bạc nặng. Sau khi Thái Thiếu Phân giành danh hiệu sắc đẹp, cô bị mẹ ruột "gán nợ" cho tỷ phú hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng để đổi lấy tiền trả nợ cờ bạc. Cũng vì món nợ khổng lồ do thói nghiện đỏ đen của mẹ gây ra, nữ diễn viên phải chấp nhận làm tình nhân của đại gia hơn 20 tuổi Lưu Loan Hùng. Về sau, quá mệt mỏi với cảnh mẹ làm con chịu, Thái Thiếu Phân quyết định chấm dứt với Lưu Loan Hùng.

Cô cũng mở họp báo công khai các khoản nợ, tuyên bố phá sản và cắt đứt quan hệ với người mẹ cờ bạc. Trong buổi họp báo, Thái Thiếu Phân khóc nghẹn khi cho biết cô đã phải làm mọi cách, thậm chí bán rẻ tình cảm của mình để trả số nợ lên đến 80 triệu HKD (hơn 253 tỷ đồng) cho mẹ. Sau đó, cô bỏ quê nhà Hong Kong sang Trung Quốc đại lục bắt đầu lại. Tại đây, nữ diễn viên đã gặp gỡ Trương Tấn. Anh không màng quá khứ của Á hậu và kết hôn với cô.

Thái Thiếu Phân từng đành chấp nhận làm nhân tình của tỷ phú Lưu Loan Hùng để có tiền thanh toán nợ nần cho mẹ

