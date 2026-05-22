Á hậu là giảng viên Đại học lên tiếng giữa lúc hàng loạt nghệ sĩ dính chất cấm: "Đừng đánh đổi tương lai vì một chữ thử"

Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng bị bắt hoặc bị điều tra liên quan đến chất cấm thời gian gần đây đang khiến dư luận không khỏi ngán ngẩm. Điều đáng nói, nhiều cái tên trong đó như Chi Dân, Miu Lê, Sơn Ngọc Minh, Long Nhật... từng có lượng người hâm mộ đông đảo và được xem là biểu tượng.

Giữa thời điểm nhiều vụ việc liên quan đến chất cấm trong giới giải trí khiến dư luận xôn xao, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh bất ngờ có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Nàng hậu đăng tải bài viết dài kèm hình ảnh tuyên truyền về tác hại của ma túy đá, đồng thời gửi thông điệp cảnh báo tới giới trẻ.

Trên trang cá nhân, Phương Anh viết: "Đừng đánh đổi tương lai vì một chữ 'thử'. Hàng ngày trên bục giảng, Phương Anh nhìn thấy tương lai rạng rỡ của các bạn. Nhưng ngoài kia, cạm bẫy mang tên ma tuý vẫn đang chực chờ phá nát những giấc mơ ấy chỉ bằng 1 sự tò mò vô hại ban đầu. Nó không huỷ hoại bạn ngay lập tức, mà tàn nhẫn gặm nhấm theo từng bước: Tấn công thần kinh, tàn phá thể xác và trí tuệ, huỷ diệt gia đình và xã hội". =

Nàng hậu nhấn mạnh ma túy không hủy hoại con người ngay lập tức mà âm thầm tác động từng ngày, từ thần kinh, thể chất đến tinh thần. Theo cô, chất cấm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, gia đình và xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh bài viết, Phương Anh còn chia sẻ hình ảnh về tác hại của ma túy đá đối với sức khỏe như gây ảo giác, kích động, tổn thương não bộ, tim mạch và suy giảm hệ miễn dịch. Á hậu kêu gọi mọi người lựa chọn lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước hiểm họa từ chất cấm.

Dòng trạng thái của Phương Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nàng hậu, cho rằng đây là thông điệp tích cực và cần thiết trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội.

Ảnh: FBNV

Vụ việc liên quan đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh được xem là một mắt xích trong chuỗi bê bối chất cấm đang liên tiếp phủ bóng lên showbiz Việt thời gian gần đây. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt nghệ sĩ đã bị điều tra hoặc xử lý vì liên quan đến ma túy, khiến dư luận không khỏi ngao ngán.

Ngày 16/5 vừa qua, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam nữ ca sĩ Miu Lê để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Cát Hải. Trước đó, vào cuối năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị Công an TP.HCM khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar còn bị điều tra thêm về hành vi tàng trữ chất cấm. Đầu năm 2025, thông tin nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng cũng từng gây xôn xao dư luận.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng vướng vòng lao lý vì chất cấm trong những năm gần đây. Diễn viên Hữu Tín từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; người mẫu Nhikolai Đinh bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy, còn ca sĩ Chu Bin bị xử lý hành chính do sử dụng chất cấm.

Hàng loạt bê bối liên quan đến ma túy suốt nhiều năm qua đã khiến hình ảnh của nghệ sĩ showbiz Việt nhiều lần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ít gương mặt từng được công chúng yêu mến đã đánh mất sự nghiệp và niềm tin của khán giả vì những sai phạm liên quan đến chất cấm.

Ảnh: Tổng hợp

Phạm Ngọc Phương Anh được đông đảo khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp gây ấn tượng với hình ảnh tri thức, thành tích học tập nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ tốt. Thời gian qua, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thường xuyên chia sẻ những quan điểm sống tích cực trên mạng xã hội.

Sau thành tích tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2022 tổ chức tại Nhật Bản. Dù không đạt thứ hạng cao, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và tiếc nuối từ người hâm mộ.

Sau cuộc thi quốc tế, Phạm Ngọc Phương Anh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và phát triển bản thân. Cô tham gia nhiều hoạt động diễn thuyết, từng là diễn giả của chương trình TEDx và xuất hiện tại nhiều trường THPT, đại học với vai trò truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Người đẹp sinh năm 1998 sở hữu thành tích ngoại ngữ ấn tượng với IELTS 8.0 và chứng chỉ DALF C1 tiếng Pháp, được đánh giá tương đương IELTS 8.0. Bên cạnh đó, cô từng đặt chân đến 22 quốc gia trên thế giới.

Hiện tại, Phạm Ngọc Phương Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Thương mại Toàn cầu và tốt nghiệp cử nhân ngành Hệ thống Thông tin Kinh doanh tại Đại học RMIT. Ngoài ra, cô cũng từng tham gia chương trình trao đổi học kỳ tại Đại học Iceland nhằm mở rộng trải nghiệm học tập và quốc tế hóa kiến thức.

Á hậu Phương Anh hiện đang làm giảng viên tại Đại học RMIT. Ảnh: FBNV

Phạm Ngọc Phương Anh cho biết ở giai đoạn hiện tại, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình sau khi kết hôn. Song song đó, người đẹp vẫn theo đuổi công việc giảng dạy tại Đại học RMIT và tiếp tục con đường học thuật với chương trình tiến sĩ.

Á hậu chia sẻ: "Mục tiêu trong thời gian tới của tôi là hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phát triển sự nghiệp theo hướng nghiên cứu và tiếp tục học tiến sĩ. Tôi và chồng đều mong muốn có những đóng góp thiết thực cho xã hội".

Tháng 9/2023, Phạm Ngọc Phương Anh tổ chức lễ cưới cùng doanh nhân Hồ Đắc Đức. Chồng của nàng hậu sinh năm 1994 và từng theo học chương trình tiến sĩ tại Anh. Trước đó, vào tháng 4/2023, cô được bạn trai cầu hôn trong một sự kiện thời trang diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang.