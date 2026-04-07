Á hậu Huyền My lên tiến về ồn ào pass đồ hiệu trông "bẩn bẩn:" Có up 1 đằng gửi 1 nẻo đâu

Người nổi tiếng, KOL hay hot girl thanh lý tủ đồ cá nhân là chuyện bình thường và cũng luôn thu hút sự chú ý. Bởi mọi người có thể sở hữu những món đồ hàng hiệu giá mềm, trang phục từng xuất hiện trước công chúng,... Tuy nhiên bên cạnh sự hào hứng, câu chuyện này cũng không ít lần gây tranh cãi và lần này, cái tên được nhắc đến là Á hậu Huyền My.

Không chỉ có đôi giày Christian Louboutin 20 triệu thanh lý còn 2 triệu gây bàn tán, netizen còn cho rằng cách cô đăng bán đồ khá qua loa, thiếu sự chỉn chu. Vì quần áo chưa được là ủi, hình ảnh chụp có phần xuề xòa khiến nhiều người liên tưởng đến việc dọn nhà hơn là một hoạt động thanh lý nghiêm túc.

Trưa ngày 7/4, Á hậu Huyền My đã lên tiếng về ồn ào pass đồ này. Cô cho biết bản thân không đặt nặng vấn đề tiền bạc khi thanh lý mà chủ yếu muốn giải phóng không gian trong nhà.

Nguyên văn chia sẻ của Á hậu Huyền My:

“Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì mình pass giá đi nhanh nhất có thể thôi chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Với mình cũng nói rõ trước ở đây là mình lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh.

Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán chứ mình có up 1 đằng gửi 1 nẻo đâu. Nhưng cũng cảm ơn Tủ đồ đã giúp mình có được rất nhiều “khách quen” siêu cưng, siêu đáng yêu

Anw, cảm ơn mọi người quan tâm và thật sự mình không nghĩ pass đồ cũng có bài học như thế này, mình sẽ chú ý hơn” .

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý. Một số cư dân mạng còn tìm đến tài khoản pass đồ của Huyền My để bày tỏ ý kiến.

“Ý là tui chưa bàn đến giá cả. Vì cũng chưa có điều kiện mua hàng hiệu cao cấp. Nhưng mà cái tui nói trước hết là chị My có thực sự có tâm muốn pass đồ không? Ít nhất thì cũng nên là ủi qua cho quần áo phẳng phiu, góc máy cũng nên căn chụp cho gọn gàng chút. Hoặc không thì chọn up thêm hình chị từng mặc đồ để mọi người hình dung lên form trông như thế nào. Chứ cảm thấy sợ luôn ấy ạ!” - một bài đăng trên Threads bày tỏ.

Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này.

Câu chuyện pass đồ của Huyền My vẫn đang gây tranh cãi

Bài đăng pass giày này đã không còn trên tài khoản cá nhân của Huyền My

Huyền My có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995, Hà Nội. Cô là Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2014 - năm mà Hoa hậu Kỳ Duyên giành ngôi vị cao nhất.

Sau khi trở thành Á hậu, Huyền My không xuất hiện quá nhiều trong showbiz nhưng vẫn góp mặt tại các sự kiện lớn, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Trên MXH, mỹ nhân vẫn duy trì sức ảnh hưởng ổn định với 546k người theo dõi tài khoản Facebook và con số này ở Instagram là gần 700k.

Về cuộc sống cá nhân, Nguyễn Trần Huyền My lựa chọn lối sống kín đáo và nhẹ nhàng hơn. Cô dành thời gian tận hưởng nhịp sống riêng qua những chuyến du lịch, chơi golf, đánh pickleball,...