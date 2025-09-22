Á hậu Hương Ly, Lê Phan Hạnh Nguyên hóa cô dâu xinh đẹp

Tối 20/9 tại thành phố Hải Phòng, sự kiện Vietnam Iconic Runway Season 7 – Trạm Hạnh Phúc đã khép lại trong không khí rực rỡ và tràn đầy cảm xúc. Chương trình quy tụ hàng trăm mẫu nhí, vũ công nhí cùng sự góp mặt đặc biệt của á hậu Miss Grand Lê Phan Hạnh Nguyên và á hậu Miss Universe Hương Ly.

Chương trình quy tụ nhiều mẫu nhí.

Với cảm hứng từ tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống, Trạm Hạnh Phúc đã hòa quyện thời trang, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, tạo nên một bữa tiệc cảm xúc đa sắc màu. Khán giả nhiều lần bày tỏ sự thích thú bằng những tràng pháo tay vang dội cho các màn trình diễn ấn tượng.

Điểm nhấn của chương trình là sự ra mắt của năm bộ sưu tập mới. “Glow In Love” của NTK Dung Lee gây chú ý với chất liệu ánh kim, voan mềm mại, đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp tình yêu qua phần trình diễn của á hậu Hương Ly và á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên.

Hoa hậu Hương Ly khoe sắc vóc xinh đẹp.

Bộ sưu tập “Scarlet” của NTK Phạm Gia Hưng chọn gam đỏ rực rỡ làm chủ đạo, thể hiện sự mạnh mẽ và đam mê. “Tân Hỷ” của Vinh Quang mang màu sắc ngày cưới truyền thống, gợi không khí đoàn viên ấm áp. “Long Phụng Sắt Son” của NTK Linh Phương tái hiện hình ảnh rồng phượng huyền thoại, đậm đà văn hóa Việt. Khép lại chương trình là “Shine” của NTK Vinh Quang với những thiết kế ánh nhũ lấp lánh, mang đến hình ảnh rạng rỡ như những vì sao.

Sự xuất hiện của hai á hậu đã mang đến một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm diễn. Trong trang phục váy cưới trắng tinh khôi, cả Hương Ly và Hạnh Nguyên đều toát lên thần thái cuốn hút, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên.

NTK Dung Lee bên 2 nàng hậu.

Á hậu Hạnh Nguyên chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng các em nhỏ, lan tỏa thông điệp yêu thương qua thời trang.” Còn á hậu Hương Ly cho biết: “Sự kiện này là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục ủng hộ tài năng trẻ và văn hóa Việt Nam.”

Kết thúc tại Hải Phòng, Trạm Hạnh Phúc cũng đánh dấu chặng cuối cùng của Vietnam Iconic Runway . Chương trình đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, vừa là sàn diễn thời trang rực rỡ vừa là sân chơi giàu ý nghĩa cho các tài năng nhí.