Á hậu Hà Thu cùng thí sinh Miss Earth Vietnam 2023 thực hiện dự án bảo vệ môi trường

Trong khuôn khổ cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023 với hoạt động bảo vệ môi trường - "Dự án Eco", á hậu Hà Thu đảm nhận vai trò huấn luyện viên của một nhóm thí sinh mang tên nguyên tố Khí. Người đẹp đã dẫn nhóm của mình đến bãi rác tự phát tại TP.HCM để dọn rác thải và học cách phân loại rác.

Tại đây, Hà Thu và các học trò không khỏi bất ngờ trước quy mô của những bãi rác tự phát hiện nay. Hà Thu chia sẻ: "Khi đưa các thí sinh đến những bãi rác tự phát ở thành phố, tôi muốn các bạn cảm nhận được rõ rệt những vấn đề về rác thải gây ô nhiễm. Từ đó các bạn có thể đưa ra những dự án thiết thực hơn để bảo vệ môi trường".

Á hậu Hà Thu hướng dẫn các thí sinh phân loại rác.

Các thí sinh Miss Earth Vietnam 2023 hào hứng tham gia dọn rác.

Á hậu Hà Thu còn cùng nhóm thí sinh đến thăm hỏi các hộ gia đình sống cạnh bãi rác và không khỏi sốc khi biết được những tác hại khủng khiếp mà tình trạng ô nhiễm không khí gây ra với con người nói chung và những người hàng ngày phải chịu đựng nói riêng.



Do vậy, bên cạnh giải pháp ngắn hạn như đi nhặt rác, phân loại rác thì nhóm của á hậu Hà Thu cũng đưa ra 1 giải pháp dài hạn hơn cho dự án bảo vệ môi trường không khí, đó là "Trạm xanh lưu động" gồm các cửa hàng thu nhỏ được thiết kế đơn giản từ các can nhựa không sử dụng, dùng để đựng các sản phẩm thân thiện với môi trường như ống hút tre, lược gỗ, túi vải... Các trạm xanh này sẽ được đặt bán ở các trường học và địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Các sản phẩm sẽ do những người khiếm thị làm.

Dự án Trạm xanh lưu động của á hậu Hà Thu và các thí sinh.

Và trong kế hoạch dài hạn, dự án của đội Hà Thu mong muốn lan toả tình yêu môi trường đến các em học sinh tiểu học thông qua các buổi workshop. Theo á hậu, đây là việc làm cần thiết để trẻ em - những mầm xanh của tương lai được nuôi dưỡng tình yêu và có ý thức bảo vệ môi trường sống từ sớm.

Chia sẻ thêm về vai trò huấn luyện tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023, Hà Thu cho biết, cô là người khắt khe vì muốn thí sinh chủ động và hoàn thiện mình hơn trong hành trình chinh phục vương miện. Chung kết Miss Earth Vietnam 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10/2023.