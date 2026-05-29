HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Á hậu gen Z đang bí mật mang bầu, tất cả bị bại lộ vì 1 câu hỏi giữa sự kiện

Hạ Anh
|

Dù không lên tiếng xác nhận nhưng Á hậu này đã để lộ dấu hiệu rõ mồn một đang mang thai.

Tường San là một trong những Á hậu Vbiz kết hôn và sinh con sớm. Nàng hậu sinh con đầu lòng ở tuổi 21, hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên chồng doanh nhân. Thời gian gần đây, cư dân mạng phát hiện Tường San có nhiều hint đang bầu bí lần 2. Theo đó, thay vì những trang phục ôm sát body để khoe dáng thì gần đây Tường San diện đồ thùng thình, khuôn mặt cũng hao hao với phụ nữ đang có tin vui.

Mới đây nhất, Tường San hiếm hoi đổ bộ sự kiện chúc mừng phim mới của Tiểu Vy. Nàng hậu gen Z diện chiếc đầm rộng giấu triệt để vóc dáng hiện tại. Thế nhưng, cư dân mạng phát hiện Tường San đã bị "bại lộ" bí mật có tin vui vì một câu hỏi của bà Phạm Kim Dung. Cụ thể, sau khi chụp ảnh cùng nhau trên thảm đỏ, bà Phạm Kim Dung đã ân cần hỏi Tường San "Em bao nhiêu tháng rồi", đây là câu hỏi quen thuộc dành cho các mẹ bầu.

Tường San và bà Phạm Kim Dung vốn có mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Chính vì thế, cư dân mạng chắc nịch rằng Tường San đang mang thai lần 2.

Clip: Tường San lộ hint đang mang bầu lần 2

- Ảnh 1.

Bà Phạm Kim Dung hỏi Tường San "Em bao nhiêu tháng rồi?"

- Ảnh 2.

Tường San diện váy thùng thình khi xuất hiện ở sự kiện

Cuộc sống hiện tại của Á hậu Tường San

Tường San từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International và lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Đến tháng 11/2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận kết hôn với chồng doanh nhân hơn 9 tuổi. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn”. Đám cưới của Tường San khi đó quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên…

- Ảnh 3.

Tường San có cuộc sống như phú bà sau khi kết hôn

Ông xã của Tường San sinh năm 1991, cả hai quen nhau hơn một năm trước khi về chung một nhà. Dù hiếm khi lộ diện, nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy anh luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Sau nhiều năm chung sống, Tường San từng tiết lộ: “Nghĩ lại thấy may mắn vô cùng khi tìm gặp trúng người hợp cạ về mọi thứ dù hai bọn mình chênh nhau 9 tuổi. Hai đứa được cái đồng điệu, đều lựa chọn yêu bình dị, lúc này là cùng nhau đi du lịch, đi ăn, đi chơi”.

Hiện tại, dù đã kết hôn và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình, Tường San vẫn duy trì sức hút nhất định trong showbiz. Nàng hậu thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện, đồng thời hợp tác cùng nhiều thương hiệu, đặc biệt ở mảng mẹ và bé nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, sang trọng và chuẩn “mẹ bỉm hiện đại”. Hình ảnh hiện tại của Tường San được nhiều người nhận xét mang màu sắc trưởng thành, viên mãn và đậm chất “phú bà” hơn sau khi lập gia đình.

- Ảnh 4.

Gần đây, Tường San liên tục có hành động giấu vóc dáng

- Ảnh 5.

Ái nữ của Tường San nay đã 5 tuổi

Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng nói thẳng tình trạng sức khỏe, liên tiếp nhập viện: "Như là chuyện giả vờ, không ai tin"
Tags

Á hậu

tường san

phạm kim dung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại