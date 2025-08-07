Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lấy chồng gia thế khủng

Sau hành trình dài gắn bó, từ đồng hành nơi ánh đèn sân khấu đến cuộc sống đời thường, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân Phát Nguyễn dường như đang tiến những bước chắc chắn đến cột mốc hạnh phúc nhất đời người.

Theo đó, sáng 7/8 trên trang cá nhân, nàng hậu đã đăng tải hình ảnh bên trong nhà thờ với có mặt của bạn trai, gia đình, bạn bè thân thiết. Trong khung cảnh linh thiêng của nhà thờ, nàng hậu diện áo dài trắng thanh lịch, tay cầm bó hoa tulip hồng ngọt ngào, rạng rỡ bên bạn trai với ánh mắt đầy trìu mến. Cả hai tạo nên một khung hình không khác gì đám cưới trong mơ.

Tuy nhiên ngay khi loạt ảnh lan truyền, nàng hậu nhanh chóng lên tiếng giải thích để tránh hiểu lầm. Trên trang cá nhân, Quỳnh Châu cho biết đây là nghi thức rửa tội sau quá trình học giáo lý, một bước trong hành trình gia nhập đạo Thiên Chúa. Nghi thức này phổ biến với những người chuẩn bị đức tin để sống trong đời sống đạo, đặc biệt là trước khi kết hôn với người theo đạo. Dù đây chưa phải là lễ cưới tuy nhiên cũng là một nghi thức cần thiết để tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Nghi lễ này được xem là lời thông báo sắp cưới của cặp đôi đến với đông đảo người thân, khán giả.

Khung hình ngọt ngào của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai trong lễ rửa tội của nàng hậu mới đây

Buổi lễ có sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nhiều người thân thiết của Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Nàng hậu cho biết khi nào diễn ra lễ thành hôn sẽ thông báo chính thức đến mọi người

Chuyện tình cảm của Chế Nguyễn Quỳnh Châu vốn được giữ kín suốt nhiều năm, cho đến đúng dịp Giáng sinh 2022, nàng hậu mới chính thức xác nhận đang hẹn hò với doanh nhân Phát Nguyễn. Cả hai đã có đến 2 năm âm thầm bên nhau trước khi quyết định công khai mối quan hệ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng lại bền chặt và đầy thấu hiểu – đó là cách mà Quỳnh Châu lựa chọn để yêu và được yêu.

Bạn trai của Quỳnh Châu sinh năm 1989, hơn cô 5 tuổi và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Phát Nguyễn không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có tư duy hiện đại, tinh tế. Cũng vì thế mà khi đồng hành bên một người hoạt động nghệ thuật như Quỳnh Châu, anh không hề thấy áp lực mà ngược lại, luôn thể hiện sự ủng hộ, tự hào và trở thành chỗ dựa tinh thần vững vàng cho cô trong mỗi hành trình thi sắc đẹp. Nhiều nguồn tin chia sẻ bạn trai Quỳnh Châu xuất thân trong gia đình "không phải dạng vừa".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai Phát Nguyễn đã có 5 năm bên nhau

Chính nàng hậu cũng từng bộc bạch rằng điều khiến cô cảm động nhất chính là việc bạn trai rất thương và quan tâm đến ba mẹ cô, đồng thời luôn theo sát từng bước chân của cô trong cuộc sống lẫn công việc. Trong những lần thi hoa hậu, Phát Nguyễn không ngần ngại góp ý, hỗ trợ Quỳnh Châu luyện tiếng Anh, chỉnh sửa câu chữ để cô tự tin hơn khi bước ra sân khấu.

Với sự đồng điệu trong suy nghĩ, thấu hiểu trong hành xử và nền tảng tình cảm bền vững suốt nhiều năm, việc Quỳnh Châu sẵn sàng rửa tội - một bước tiến quan trọng để gia nhập đạo trước khi kết hôn - như một lời ngầm xác nhận rằng cả hai đang nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc sống chung. Nhiều bạn bè thân thiết và người hâm mộ đang chờ tin hỷ của cả hai trong ngày gần nhất.