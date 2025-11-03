Á hậu Châu Anh đánh đàn, diễn thời trang gây bất ngờ

Ngày 2/11, show diễn ra mắt bộ sưu tập "Terrace Collection" đã đưa công chúng đến với không gian sống động của cây gai dầu, nghề dệt truyền thống của đồng bào H'Mông. Lấy cảm hứng những thửa ruộng bậc thang kỳ vỹ, "Terrace Collection" gồm 30 thiết kế được tạo nên từ vải gai dầu dệt tay của đồng bào H’Mông, kết hợp với lụa Mã Châu cổ truyền, thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa thủ công bản địa và cảm quan đương đại.

Bộ sưu tập do hai nhà thiết kế Phạm Bá Lâm và Trần Phương Thảo (Hemp Oi) thực hiện. Mỗi thiết kế là kết nối giữa các thế hệ, gửi gắm thông điệp về lối sống tử tế, gìn giữ bản sắc và kiến tạo tương lai hài hòa với thiên nhiên.

Á hậu Châu Anh, người mẫu Hà Kino và 2 nhà thiết kế Phạm Bá Lâm, Trần Phương Thảo (Hemp Oi) chào khán giả

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mở màn buổi trình diễn trong không gian âm nhạc piano, góp phần lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp gắn liền với văn hóa, trách nhiệm cộng đồng và phát triển xã hội. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo và những bước catwalk uyển chuyển, duyên dáng.

Châu Anh sinh năm 2003, đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô là nữ quân nhân đầu tiên đoạt á hậu Hoa hậu Việt Nam, hiện mang quân hàm trung úy.

Châu Anh gây bất ngờ khi đánh đàn mở màn show diễn

Nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng những bước catwalk duyên dáng.

Hà Kino là gương mặt kết lại chương trình. Nữ người mẫu xuất hiện đầy cá tính với mái tóc ngắn bạch kim, diện áo khoác rộng màu be, áo croptop trắng độc đáo và chân váy dài mềm mại, toát lên vẻ hiện đại, thanh thoát trong chất liệu truyền thống.

Show diễn ra mắt bộ sưu tập "Terrace Collection" nằm trong dự án Hemp Journey - xây dựng Hợp tác xã dệt vải gai dầu cùng nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con H’Mông tại các vùng núi cao Việt Nam, được triển khai thông qua các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn thời trang và hành trình khám phá văn hoá bản địa.

Dự án hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của cây gai dầu trong văn hoá cộng đồng người H’Mông, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho bà con thông qua nghề dệt vải gai dầu truyền thống.

Chương trình được hỗ trợ bởi STARLUX Airlines, PNJ, Land Rover, DKO, Lalago, Tbros Chocolate, Lụa Mã Châu, Anantara Quy Nhon Villas, Học Viện Quân Nguyễn-Pu Lê, UPSCALE.