Á hậu Cẩm Ly phản hồi tin đeo nhẫn đôi với Đình Bắc

“Thuyền” Cẩm Ly - Đình Bắc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý của công chúng. Mới nhất, cư dân mạng phát hiện ra cả trai tài lẫn gái sắc có thói quen đeo nhẫn giống nhau và đặt nghi vấn về chuyện đeo nhẫn đôi, khẳng định mối quan hệ.

Cụ thể, trong những hình ảnh gần đây của Đình Bắc và Cẩm Ly, cả hai đều đeo nhẫn ở ngón trỏ.

Đình Bắc và Cẩm Ly được phát hiện thói quen đeo nhẫn giống nhau (Ảnh: FBNV)

Phía dưới các bài đăng của Á hậu, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thắc mắc về chiếc nhẫn. Nhiều người còn đồn đoán rằng đây là cách cặp đôi đang ngầm đánh dấu chủ quyền, công khai tình cảm.

“Mọi người để ý không? Chị Cẩm Ly có 1 chiếc nhẫn ở ngón trỏ mà cái ảnh Đình Bắc mới đăng, cũng có 1 chiếc nhẫn ở ngón trỏ”, “Nhẫn đôi chăng?”, “Tui để ý chiếc nhẫn nha”,... là một số bình luận từ cư dân mạng về chi tiết này.

Bình luận của cư dân mạng về chiếc nhẫn của Đình Bắc và Cẩm Ly (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên Cẩm Ly đã lên tiếng làm rõ hint chiếc nhẫn này. Cô bình luận: “Nhẫn em đeo từ lâu lắm rồi mà”.

Theo quan sát chiếc nhẫn này đã được Cẩm Ly đeo ở ngón trỏ được một thời gian. Song ở thời điểm đó, cô nàng chưa được đẩy thuyền với Đình Bắc nên chi tiết này chưa được chú ý.

Cẩm Ly lên tiếng về chuyện chiếc nhẫn (Ảnh chụp màn hình)

Cẩm Ly đeo nhẫn ngón trỏ từ trước đó (Ảnh: IGNV)

Về phần Đình Bắc, chàng cầu thủ chưa có bất cứ chia sẻ nào về nghi vấn hẹn hò, đeo nhẫn đôi với Cẩm Ly. Hiện tại, tài khoản Facebook của chàng cầu thủ vẫn để chế độ “Độc thân”.

Song cư dân mạng phát hiện ra một chi tiết thú vị là tương tác giữa Đình Bắc với “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung - sáng lập công ty Sen Vàng. Điều đáng nói là Á hậu Cẩm Ly hiện đang thuộc quản lý của công ty này.

Bình luận của "dì" Dung phía dưới bài đăng của Đình Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào ngày 20/1, bố mẹ Đình Bắc đã chia sẻ với chúng tôi về mối quan hệ Đình Bắc và Cẩm Ly. Cô Ngọc - mẹ chàng cầu thủ phủ nhận thông tin hẹn hò: “Không phải đâu. Đó là bạn bè đấy.

Bố mẹ không biết ai, đó là họ đùa trên mạng đó. Nhiều khi mẹ đùa ‘Bắc ơi mẹ chuẩn bị có con dâu hay sao’ thì Bắc nói: ‘Yêu gì tầm này. Chơi cho thoải mái đã’”.

Cô Ngọc nhấn mạnh thêm về chuyện tình cảm của con: “Bắc đã yêu ai đâu, bạn bè cả, chưa yêu ai thì chưa nói với bố mẹ là yêu”.

Về mong muốn với con dâu trong tương lai, cô Ngọc chia sẻ chân thành: “Con dâu của mẹ thì cũng chỉ bình thường, giản dị giống như mẹ là được thôi. Mẹ chỉ mong con ngoan và biết đối đãi nội ngoại thôi còn những cái khác mình không đặt vấn đề. Mình chỉ mong con cái hiểu, thông cảm, biết chia sẻ và sống tình cảm thôi”.

(Ảnh: IGNV)

Đình Bắc và Cẩm Ly đang là cặp đôi được cộng đồng mạng đẩy thuyền tích cực (Ảnh: FBNV)

