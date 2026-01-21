Á hậu 9X đổi đời sau cuộc hôn nhân 10 tháng với đại gia U70, giờ có trong tay 900 tỷ đồng

Showbiz Trung Quốc không thiếu các chuyện tình có sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Trong đó, mối quan hệ giữa Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên và doanh nhân Ngô Chí Thành từng tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Cặp đôi hơn kém nhau đến 40 tuổi. Lúc Hà Diễm Quyên kết hôn với Ngô Chí Thành ở tuổi 27, vị đại gia này đã bước sang tuổi 67. Thế nhưng, chưa đầy 1 năm chung sống, cả hai đã ly hôn trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Á hậu 9X gây sốc vì cưới đại gia tuổi U70

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2014, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành được ngôi vị Á hậu 2. Sai khi giành danh hiệu cao quý, Hà Diễm Quyên được TVB ký hợp đồng quản lý, tạo điều kiện phát triển tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất. Cô từng đóng vai phụ trong phim Thiên Mệnh, Cung Tâm Kế 2. Dù được TVB o bế, nhưng sự nghiệp nghệ thuật của Hà Diễm Quyên mờ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Thay vào đó, cô lại có đời tư gây bàn tán. Bước chân vào showbiz chưa bao lâu, Hà Diễm Quyên đã bị bắt gặp thân mật với đại gia Ngô Chí Thành. Họ quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau vài tháng qua lại, Hà Diễm Quyên chuyển hẳn đến biệt thự của Ngô Chí Thành chung sống. Gia đình của chân dài xứ Hương Cảng ủng hộ mối quan hệ tình cảm của con gái. Thậm chí mẹ Hà Diễm Quyên còn thúc giục cô mau chóng kết hôn với vị đại gia đáng tuổi ông.

Mối quan hệ hơn kém nhau đến 40 tuổi của Hàn Diễm Quyên và Ngô Chí Thành tiêu tốn giấy mực của báo giới. Ảnh: On.

Được biết Ngô Chí Thành là giám đốc 1 sòng bạc lớn ở Macau (Trung Quốc). Ông là người có quyền lực, giàu có và độc thân. Ngô Chí Thành ước tính sở hữu khối tài sản 30 tỷ HKD (99.000 tỷ đồng), và từng bỏ ra khoản tiền lớn để mua 1 lâu đài có vườn nho rộng lớn ở Pháp, phục vụ cho kế hoạch sản xuất rượu vang.

Đến năm tháng 7/2018, Hà Diễm Quyên xác nhận chuyện tình cảm với doanh nhân Ngô Chí Thành. Cô đồng thời thông báo tin vui họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cả hai chưa có ý định tổ chức lễ cưới xa hoa. Sau khi trở thành vợ hợp pháp của đại gia, Hà Diễm Quyên bỏ việc trong showbiz, tận hưởng cuộc sống làm phu nhân giới thượng lưu.

Ngô Chí Thành được cho biết rất chiều vợ trẻ. Ông tặng Hà Diễm Quyên biệt thự 2,5 triệu USD (62,5 tỷ đồng), nhẫn kim cương đắt giá và tạo mọi điều kiện để Á hậu trở thành quý cô thượng lưu. Ở bên Ngô Chí Thành, Hà Diễm Quyên dăm bữa nửa tháng lại được trông thấy cùng chồng đi dự tiệc của giới doanh nhân, du lịch vi vu khắp nơi trên thế giới.

Đến tháng 5/2019, Hà Diễm Quyên bất ngờ thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với Ngô Chí Thành sau 10 tháng chung sống. Cô cho biết họ chia tay trong hòa bình và từ chối tiết lộ lý do tan vỡ. Hậu ly dị chồng đại gia U70, Hà Diễm Quyên nhận được 38 triệu USD (900 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng. Vụ ly hôn của Hà Diễm Quyên - Ngô Chí Thành được xem là 1 trong những vụ chia tay đắt đỏ nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Cuộc hôn nhân lệch tuổi của Ngô Chí Thành - Hà Diễm Quyên chấm dứt sau 10 tháng. Ảnh: HK01.

Đổi đời thành "phú bà" nhờ cuộc hôn nhân chớp nhoáng

Nhờ số tiền cấp dưỡng trăm tỷ lấy được từ chỗ Ngô Chí Thành, Á hậu Hong Kong 2014 trở nên giàu có chỉ trong 1 đêm. Trở lại cuộc sống độc thân với khối tài sản khổng lồ, Hà Diễm Quyên cũng chẳng mặn mà quay lại showbiz, cô thậm chí còn mạnh dạn chấm dứt hợp đồng quản lý với TVB.

Sau khi trở thành phú bà, người đẹp ung dung "check-in" nhà hàng 5 sao ăn uống sang chảnh, dát đồ hiệu từ đầu đến chân, tậu du thuyền, xe sang và biệt thự triệu USD. Cô cũng thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, sống 1 cuộc đời xa hoa. Gần đây, Á hậu bị bắt gặp du lịch Tokyo (Nhật Bản), lưu trú tại khách sạn hạng sang có giá phòng 1 đêm là 12.000 HKD (gần 41 triệu đồng) - tương đương với tiền thuê nhà 1 tháng của nhiều người.

Vụ ly hôn với đại gia Ngô Chí Thành biến Hà Diễm Quyên trở thành phú bà, nắm trong tay 900 tỷ đồng chỉ sau một đêm. Ảnh: HK01.

Về đời tư, Hà Diễm Quyên từng bị giới báo chí ghi lại hình ảnh hôn say đắm Trần Diệu Chương - 1 đại gia hơn cô 20 tuổi, có khối tài sản lên tới 200 tỷ HKD (670.000 tỷ đồng) sau khi ly hôn chồng U70. Mối tình của nàng Á hậu và đại gia họ Trần cũng chẳng được dài lâu. Sau vài lần bị bắt gặp hẹn hò, cặp đôi chú - cháu đã đường ai nấy đi. Chuyên chọn những người đàn ông giàu có hơn cô nhiều tuổi để hẹn hò, Hà Diễm Quyên bị cộng đồng mạng chỉ trích là hám tiền, ham "đào mỏ". Hiện tại, Hà Diễm Quyên vẫn độc thân, không làm việc, chỉ hưởng thụ cuộc sống giàu có, sang chảnh nhờ tiền cấp dưỡng hậu ly hôn của chồng cũ.

Những đối tượng mà Hà Diễm Quyên nhắm đến như chồng cũ Ngô Chí Thành (bên phải) hay Trần Diệu Chương (bên trái) đều hơn cô nhiều tuổi và có gia tài bạc tỷ. Ảnh: On.

Nguồn: HK01, On