Nỗ lực tấn công cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược Topol-M của Ukraine đã bị bẻ gãy.

Mới đây Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công Nhà máy Votkinsk ở Udmurtia, đây là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chiến lược Topol-M - xương sống của lá chắn hạt nhân Nga và một số sản phẩm quân sự khác.

Binh sĩ Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình hạng nặng tầm xa FP-5 Flamingo, tất cả đều bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn thành công.

Sau đó Ochi Analytics (Ochi AI) - một nền tảng trí tuệ nhân tạo của Ukraine chuyên về tình báo nguồn mở (OSINT) và giám sát dữ liệu thời gian thực, đã phân tích và công bố đường bay (quỹ đạo) của những tên lửa hành trình này trên không phận Nga và vị trí mà chúng bị đánh chặn.

Phía Ukraine không giấu giếm việc đã phóng 5 tên lửa hành trình, tất cả đều bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa ở nhiều khu vực khác nhau (được đánh dấu bằng chấm màu cam).

Vị trí tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine bị bắn hạ.

Tên lửa hành trình Ukraine bay thấp dọc theo sông Volga và Kama, cố gắng né tránh trạm radar đặt trên mặt đất (được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ lớn) và trên mặt nước. tuy nhiên kế hoạch đã thất bại.

Các nhà phân tích đã xác định được một trong những máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) loại A-50U đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi cuộc tấn công, nó đã được điều động từ trước và đang tuần tra một số khu vực dọc theo đường bay của tên lửa hành trình.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã đánh chặn được 10 tên lửa hành trình. Điều đáng chú ý là Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, với quy mô quốc gia rộng lớn, cần đến hàng chục máy bay AWACS.

Những hệ thống radar trên không hiệu quả này có thể dẫn đường cho máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không từ mặt đất đến mục tiêu. Tên lửa FP-5 Flamingo được mô tả ở trên không thể ẩn mình khỏi chiếc radar bay.

Theo truyền thông Nga, hiệu quả được thổi phồng quá mức của những tên lửa hành trình cỡ lớn, chậm và dễ bị phát hiện như FP-5 Flamingo có thể bị giảm xuống gần như bằng không bởi máy bay AWACS.