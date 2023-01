9X Bắc Ninh tự chế Rolls-Royce 6 bánh: To như ô tô thật, tốn khoảng 350 triệu đồng

Anh Trương Văn Đạo - chủ sở hữu kênh ND - Woodworking Art - đã chia sẻ dự án mới nhất là mô phỏng lại chiếc Rolls-Royce Phantom 6 bánh đầu tiên trên thế giới. Anh Đạo nổi tiếng với những tác phẩm mô hình ô tô bằng gỗ, gắn thêm động cơ để chở con trai đi chơi. Những sản phẩm của anh từng gây "bão" cộng đồng mạng trong nước và quốc tế gồm xe mô phỏng Mercedes-Benz Vision AVTR, Lamborghini Sian, Bugatti Centodieci,...

Dự án mới nhất anh hoàn thiện là Rolls-Royce Phantom độ 6 bánh tự chế, mô phỏng lại chiếc xe độc nhất thế giới hiện thuộc sở hữu của một người mê xe tại Pháp. Anh Đạo cho biết dự án này anh hoàn thiện trong 120 ngày với chi phí khoảng 350 triệu đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom 6 bánh của anh Đạo và nguyên mẫu tại Pháp (màu đen).

Giống như mọi tác phẩm khác, anh Đạo sẽ tìm hiểu thiết kế mẫu xe trên mạng rồi phác thảo chi tiết ra giấy rồi mới bắt tay vào chế tạo. Phần sàn xe luôn luôn được triển khai đầu tiên, kế đến là những chi tiết như bánh xe, khung xe thân vỏ,… Hầu như tất cả đều được làm từ gỗ.

So với những mô hình xe anh Đạo từng được hoàn thiện, chiếc Rolls-Royce này có kích thước khá lớn, lần lượt đạt 4,1 m x 1,55 m x 1,4 m (DxRxC), tức là to như một chiếc ô tô thật. Chiều dài xe thậm chí còn nhỉnh hơn các mẫu xe hơi hạng A đang bán trên thị trường. Điểm khác so với những tác phẩm trước đây là khoang cốp để chở đồ phía sau được chế thêm.

Ngoại thất nổi bật với hệ thống đèn LED màu vàng chiếu sáng. Phần đầu xe xuất hiện hình "thiếu phụ bay" giống xe Rolls-Royce thực thụ. Chi tiết bánh xe được lấy từ xe hơi thật, lắp sang và thêm ốp gỗ tạo hình ở bên ngoài. Cửa xe mở ngược và vị trí để ô che mưa cũng được anh Đạo mô phỏng giống nguyên mẫu

Bên trong xe có hai ghế ngồi bằng gỗ. Khu vực bảng táp-lô thiết kế giống với xe Phantom thông thường với các ô cửa gió tròn, 3 đồng hồ minh họa ở khu vực táp-lô để hiển thị thông số xe,... Phía trước mặt người lái là tấm kính dạng mica để tránh bụi bặm và mưa gió.

Về hệ thống dẫn động của xe, anh Đạo cho biết chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế này được trang bị động cơ điện để có thể di chuyển trong phạm vi ngắn, quanh khu vực sinh sống. Hệ thống truyền động sử dụng mô-tơ điện kết nối với nối thẳng đến vô-lăng, và có thể di chuyển tiến lùi tuỳ ý.

Ảnh: ND - Woodworking Art