Công ty Sputniks cho biết, họ dự định sẽ phóng lên quỹ đạo tới 99 vệ tinh Zorkiy M2 phục vụ mục đích liên lạc và điều khiển xe tự lái vào năm 2031. Thông tin này được công bố trong tài liệu triển lãm tổ chức bên lề cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phát triển xe tự hành.

"Việc thực hiện chương trình nhà nước về cho thuê vệ tinh ưu đãi sẽ cho phép tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết cho thông tin liên lạc và điều khiển phương tiện không người lái. Các thông số cơ bản của chương trình là 99 vệ tinh Zorky M2 vào năm 2031", thông cáo báo chí cho biết.

Tài liệu ghi nhận rằng các vệ tinh như vậy có thể được sử dụng để tạo và cập nhật bản đồ địa hình và chuyên đề, quy hoạch và quản lý đô thị cũng như giám sát môi trường.

"Thiết bị được trang bị bộ thu để nhận tín hiệu từ tàu biển và truyền chúng đến các trạm mặt đất để giám sát và đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm cả dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc", tài liệu cho biết thêm.

Công ty Sputniks đang nỗ lực xây dựng mạng lưới vệ tinh Zorkiy M2 trên quỹ đạo Trái đất.

Theo thông tin từ Công ty Sputniks gửi cho hãng thông tấn TASS, hiện đã có 5 vệ tinh Zorkiy M2 đang hoạt động trên quỹ đạo.

Cần nói thêm, Sputniks là một công ty tư nhân của Nga chuyên sản xuất các linh kiện vệ tinh công nghệ cao và nền tảng tàu vũ trụ, thiết bị mặt đất phục vụ phát triển và thử nghiệm tàu vũ trụ cỡ nhỏ, trạm mặt đất vệ tinh và thiết bị phục vụ giáo dục hàng không vũ trụ.