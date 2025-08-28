96 xe tải nặng 3.360 tấn đồng loạt di chuyển, cây cầu cao nhất hành tinh của Trung Quốc vượt kiểm tra ‘ngon ơ’, sắp khánh thành chỉ sau 3 năm khiến thế giới ngỡ ngàng

Cầu Huajiang Grand Canyon của Trung Quốc vừa vượt qua bài kiểm tra quan trọng cuối cùng trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Công trình này nằm ở vùng núi đá vôi tỉnh Quý Châu và được đánh giá là một “kỳ tích kỹ thuật chưa từng có”. Theo China Daily, cây cầu đã hoàn tất thử nghiệm chịu tải tĩnh từ ngày 21-25/8.

Trong thử nghiệm, 96 xe tải hạng nặng với tổng trọng lượng 3.360 tấn di chuyển lần lượt lên cầu, đỗ tại vị trí cố định để kiểm tra sức chịu tải. Hơn 400 cảm biến được gắn tại nhịp chính, trụ, dây cáp và hệ thống treo để theo dõi những dịch chuyển nhỏ nhất, nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn kết cấu. Kỹ sư xác nhận khả năng chịu lực, độ cứng và hiệu suất tổng thể của cầu đạt chuẩn an toàn.

Cầu có tổng chiều dài 2.900 mét, trong đó nhịp chính dài 1.420 mét. Mặt cầu cao 625 mét so với mặt nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ lập kỷ lục là cây cầu cao nhất thế giới và có nhịp dài nhất bắc qua hẻm núi.

Ông Wu Zhaoming, quản lý dự án thuộc Tập đoàn Đầu tư Giao thông Quý Châu, cho biết quá trình thi công gặp nhiều thách thức. Nhóm kỹ sư phải kiểm soát nhiệt độ khi đổ bê tông khối lớn, gia cố các sườn vực dốc đứng và giảm thiểu tác động của gió mạnh. Dù vậy, dự án vẫn hoàn thành trước tiến độ, tạo nên cây cầu có nhịp lớn nhất trong địa hình miền núi.

Hoạt động xây dựng được bắt đầu từ tháng 1/2022 và nhịp chính được nối thành công vào đầu năm 2025. Cầu dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay. Công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Liupzhi và Anlong từ 2 tiếng xuống chỉ còn 2 phút.

Cây cầu này sẽ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới đường cao tốc. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nghỉ của tỉnh Quý Châu nhằm kết nối khu vực địa phương mình với các tuyến đường cao tốc hiện đại. Ngoài ra, cây cầu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

Quý Châu là tỉnh duy nhất ở Trung Quốc không có đồng bằng. Từ lâu tỉnh này đã dựa vào hệ thống đường hầm và cầu để vượt qua địa hình đồi núi gồ ghề. Hiện nay, Quý Châu có hơn 30.000 cây cầu, trong đó có 3 cây cầu thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở Quý Châu, khiến nơi đây được mệnh danh là "bảo tàng cầu của thế giới". Tổng chiều dài của các cây cầu đã và đang xây dựng ở Quý Châu là hơn 5.400 km, gần bằng tổng chiều dài từ bắc xuống nam của Trung Quốc.

Đối với cộng đồng hai bên bờ, cầu Huajiang Grand Canyon sẽ không chỉ là một kỷ lục. Đó sẽ là một công trình biến “vết nứt của trái đất” vốn không thể vượt qua thành một tuyến đường di chuyển nhanh chóng. Đây cũng sẽ là minh chứng cho thấy ngay cả những địa hình hiểm trở nhất, Trung Quốc cũng có thể kết nối bằng trình độ kỹ thuật, công nghệ đỉnh cao của mình.

