90 phút “kinh hoàng” của Mbappe: Sút hỏng 100%, không có bóng để chơi, cay cú nhận thẻ vàng

Mbappe đã trải qua 90 phút vô cùng bất lực tại trận bán kết World Cup 2026.

Vua phá lưới World Cup 2022, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026, chân sút xuất sắc thứ hai lịch sử giải đấu, tất cả những mỹ từ đều biến mất trong ngày Kylian Mbappe đối đầu với Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026.

Một “điềm báo” sớm xuất hiện khi chân sút thuộc biên chế Real Madrid vội vàng tung ra một đường chuyền không cho ai cả ở những phút đầu trận đấu. Khi ấy, Mbappe có lẽ đã nghĩ: “Bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Nhưng không, Tây Ban Nha đã khiến đội trưởng tuyển Pháp không ổn một chút nào.

Suốt 90 phút thi đấu, Mbappe không tung ra được bất cứ pha dứt điểm trúng đích nào. Cả 3 nỗ lực sút bóng của anh đều không tạo ra được nguy hiểm cho thủ môn Unai Simon. Tình huống ngon ăn nhất là khi Mbappe thoát xuống nhận đường chuyền của Cherki. Nhưng Cucurella đã kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày tiền đạo 27 tuổi.

Cucurella cắt bóng ngay trước khi Mbappe kịp sút

Phải nói rằng, Tây Ban Nha đã nghiên cứu rất kỹ phương án để phong tỏa Mbappe. Đội bóng xứ sở đấu bò bên cạnh việc chủ động kiểm soát bóng cũng khóa kín các hướng chuyền cho chân sút người Pháp. Khi “mất liên lạc” với những Olise, Dembele, Barcola rồi Doue, Mbappe liên tục rơi vào tình trạng đói bóng.

Tuyệt chiêu phá bẫy việt vị của Mbappe cũng bị đối phương hóa giải. Tiền đạo người Pháp có 3 lần thoát xuống nhưng bị trọng tài phất cờ báo việt vị. Khi không dính bẫy việt vị, Mbappe lại phải đối mặt với tình huống băng ra cực nhanh đến từ thủ môn Unai Simon.

Nếu cần, phía Tây Ban Nha sẵn sàng phạm lỗi từ sớm nhằm ngăn Mbappe có khoảng trống dứt điểm. Ngay cả một cầu thủ chơi mềm mại như Lamine Yamal cũng vào bóng quyết liệt với chân sút 27 tuổi.

Theo SofaScore, Mbappe là 1 trong 4 cầu thủ Pháp đá chính có điểm số thấp nhất trận

Chơi gần khung thành không được, Mbappe cố gắng di chuyển rộng hơn. Nhưng hiệu quả mà anh tạo ra vẫn rất thấp. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid chỉ thành công đúng 1 lần trong 6 lần rê bóng, đạt tỉ lệ cực thấp 17%.

Suốt cả trận, Mbappe có vỏn vẹn 16 đường chuyền. Và chỉ 1 trong số đó được thực hiện thành công ở 1/3 cuối sân của đối phương. Tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công của Mbappe cũng chỉ đạt 18%, với 2 lần chiến thắng và 9 lần thất bại.

Càng chơi càng bất lực, những phút cuối trận Mbappe dần trở nên nóng nảy hơn. Đỉnh điểm là tình huống mà tiền đạo người Pháp phạm lỗi rất thô với thủ môn Unai Simon và phải nhận thẻ vàng.

Mbappe phạm lỗi với Simon

Trận bán kết khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Mbappe một lần nữa chia tay giấc mơ vô địch World Cup. Anh cũng có thêm một lần thất bại trong các cuộc so tài với Yamal ở cấp độ ĐTQG.

Vẫn còn 1 trận đấu tranh hạng ba ở trước mặt. Đó là trận đấu thường diễn ra một cách cởi mở với nhiều bàn thắng, hứa hẹn là cơ hội để Mbappe ghi thêm bàn thắng và lần thứ hai giành ngôi Vua phá lưới World Cup.

Nhưng phần thưởng cá nhân ấy có lẽ không thể xoa dịu đi nỗi thất vọng tràn trề mà tiền đạo người Pháp phải trải qua trước Tây Ban Nha.