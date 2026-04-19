90% linh kiện máy bay không người lái Nga có xuất xứ Trung Quốc

Bạch Dương |

GD&TĐ -  Nga đang cho thấy ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn linh kiện từ Trung Quốc trong việc sản xuất máy bay không người lái.

Các nhà sản xuất máy bay không người lái Nga nhập khẩu 90% linh kiện từ Trung Quốc để lắp ráp UAV trên lãnh thổ của họ.

Thông tin này được nhà quan sát quân sự người Ukraine với biệt danh "Thiếu tá Chornobaev" ghi lại từ một cuộc họp trực tuyến kín của Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga.

Hội nghị có sự tham dự của ban lãnh đạo cấp cao của các công ty Albatross, Geoscan và Ufymets.

Trong cuộc họp, quan chức và nhà quản lý Chính phủ Nga đã thảo luận về việc sản xuất máy bay không người lái và xác nhận ngành công nghiệp nước này còn chưa sẵn sàng để tự sản xuất hầu hết linh kiện.

Một trong những vấn đề chính được thảo luận là tăng cường mức độ nội địa hóa, khi những người tham gia thừa nhận hiện không có hoạt động sản xuất linh kiện trực tiếp nào ở Nga.

Ảnh chụp màn hình từ một video ghi lại cuộc họp kín của Bộ Công Thương Liên bang Nga.

"Đúng vậy, chúng tôi tự lắp ráp hoàn toàn các loại pin, nhưng chúng tôi sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu. Hiện việc mua những linh kiện cần thiết trong lãnh thổ Nga là điều không thể", một ý kiến trong cuộc họp được trích dẫn.

Họ cũng lưu ý việc đảm bảo nội địa hóa là gần như bất khả thi, vì ngay cả dây đồng cũng chủ yếu được sản xuất và cung cấp cho Nga bởi Trung Quốc.

Ngoài linh kiện của Trung Quốc, Nga còn sử dụng thiết bị nguồn gốc từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Ví dụ trước đây có nhiều hình ảnh cho thấy máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga được trang bị linh kiện của Mỹ, chỉ vừa mới được sản xuất gần đây.

Mặc dù một số linh kiện là hàng giả hay kém chất lượng, nhưng phần lớn là sản phẩm chính hãng từ các công ty Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.

Theo Militarnyi
