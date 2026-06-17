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90% gia đình làm việc này khi xem World Cup mà không biết đang lãng phí điện

Thư Hân
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Nhiều gia đình mắc sai lầm này khi xem World Cup, bảo sao hóa đơn điện cuối tháng tăng vọt.

World Cup là khoảng thời gian nhiều gia đình thức khuya hơn bình thường. TV bật liên tục, điều hòa chạy xuyên đêm, điện thoại sạc bên cạnh và đồ ăn thức uống luôn sẵn sàng trong tủ lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sử dụng năng lượng, thứ khiến tiền điện tăng không hẳn nằm ở chiếc TV. Thay vào đó, nhiều gia đình đang duy trì một thói quen rất phổ biến mỗi khi xem bóng đá mà không nhận ra nó gây lãng phí điện đáng kể.

Thói quen đó là: Bật điều hòa quá lạnh rồi đắp chăn

Đây là cảnh tượng khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Trước giờ bóng lăn, không ít người hạ điều hòa xuống 22-24 độ C để làm mát nhanh. Sau một lúc, phòng trở nên lạnh hơn mức cần thiết nên mọi người lại lấy chăn hoặc áo khoác để giữ ấm. Nghe có vẻ bình thường nhưng thực tế đây là cách sử dụng điều hòa kém hiệu quả. Theo nhiều nhà sản xuất điện máy, mỗi khi giảm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa có thể tăng thêm đáng kể. Trong khi đó, mức nhiệt từ 26-28 độ C kết hợp quạt điện thường vẫn đủ tạo cảm giác dễ chịu với phần lớn gia đình.

Vì sao thói quen này phổ biến vào mùa World Cup?

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Các trận đấu thường diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng, thời điểm nhiệt độ ngoài trời vốn đã thấp hơn ban ngày. Tuy nhiên, do tâm lý muốn căn phòng mát nhanh trước trận đấu, nhiều người vẫn cài đặt điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn cần thiết và quên điều chỉnh lại sau đó. Kết quả là điều hòa phải hoạt động với công suất cao trong nhiều giờ liền dù nhu cầu làm mát thực tế không lớn đến vậy.

Tiền điện có thể chênh lệch bao nhiêu?

Con số cụ thể phụ thuộc vào loại máy và thời gian sử dụng, nhưng việc duy trì mức nhiệt quá thấp trong suốt mùa World Cup có thể khiến hóa đơn điện tăng thêm hàng trăm nghìn đồng so với việc sử dụng hợp lý. Đặc biệt với những gia đình gần như tối nào cũng theo dõi bóng đá, khoản chênh lệch này sẽ dễ nhận thấy hơn vào cuối tháng.

Làm sao để vừa mát vừa tiết kiệm?

  • Đặt điều hòa ở mức 26-28 độ C.
  • Kết hợp thêm quạt để luồng khí lạnh phân bổ đều hơn.
  • Sử dụng chế độ Sleep nếu xem các trận đấu đêm khuya.
  • Đóng kín cửa phòng để tránh thất thoát hơi lạnh.
  • Vệ sinh điều hòa định kỳ để máy hoạt động hiệu quả.
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