90% dân số Hàn Quốc được cấp thêm 100.000 Won hỗ trợ sinh kế

Theo kế hoạch, khoảng 90% dân số, ngoại trừ 10% thuộc nhóm có thu nhập cao nhất, sẽ được cấp thêm 100.000 Won (hơn 1,9 triệu đồng). Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy sau khi đợt hỗ trợ đầu tiên cho thấy hiệu quả tích cực.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong đợt đầu tiên từ ngày 12/7, hơn 50 triệu người dân trên khắp Hàn Quốc đã đăng ký tham gia. Khi đó, mỗi người được phát phiếu mua hàng trị giá từ 150.000 - 450.000 Won (tương đương gần 3 - 8,5 triệu đồng), tùy thuộc vào thu nhập và hoàn cảnh.