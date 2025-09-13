HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
90% dân số Hàn Quốc được cấp thêm 100.000 Won hỗ trợ sinh kế

Ban Thời sự |

Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân phát "phiếu tiêu dùng phục hồi sinh kế" đợt 2 từ ngày 22/9 đến 31/10 nhằm kích cầu và khôi phục tiêu dùng.

Theo kế hoạch, khoảng 90% dân số, ngoại trừ 10% thuộc nhóm có thu nhập cao nhất, sẽ được cấp thêm 100.000 Won (hơn 1,9 triệu đồng). Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy sau khi đợt hỗ trợ đầu tiên cho thấy hiệu quả tích cực.

90% dân số Hàn Quốc được cấp thêm 100.000 Won hỗ trợ sinh kế- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong đợt đầu tiên từ ngày 12/7, hơn 50 triệu người dân trên khắp Hàn Quốc đã đăng ký tham gia. Khi đó, mỗi người được phát phiếu mua hàng trị giá từ 150.000 - 450.000 Won (tương đương gần 3 - 8,5 triệu đồng), tùy thuộc vào thu nhập và hoàn cảnh.

