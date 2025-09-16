9 xe tạm dẫn đầu bình chọn CCA 2025 sau 1 tuần mở vote: Territory át vía CX-5, CR-V, Lynk & Co 06 áp đảo và những diễn biến khó đoán ở giai đoạn nước rút

* Số liệu update đến 8h sáng ngày 16/9/2025

Honda City - Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng)

Sau 7 ngày bình chọn, Honda City hiện đang dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng) với 7.922 phiếu bầu. Khoảng cách này khá sít sao với vị trí thứ hai là VinFast VF 5 (7.709 bình chọn), nhưng bỏ xa 3 đối thủ còn lại.

Top 5 hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng).

Honda City là mẫu sedan hạng B, có kích thước 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, trục cơ sở 2.600 mm, không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều đối thủ. Hàng ghế sau thoải mái cho 2-3 người lớn với khoảng để chân rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Động cơ 1.5L i-VTEC DOHC công suất 119 mã lực kết hợp hộp số CVT mượt mà. Xe tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 5,6 lít/100 km hỗn hợp. Trang bị đáng chú ý gồm có màn hình 8 inch hỗ trợ CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, âm thanh 8 loa và khởi động từ xa, cùng gói an toàn Honda Sensing với phanh khẩn cấp, giữ làn và ga tự động thích ứng…

Honda City dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng).

Với giá bán 499-569 triệu đồng, City phù hợp cho gia đình trẻ cần một chiếc xe vừa phục vụ di chuyển hằng ngày vừa mang lại cảm giác lái thú vị. Trong tháng 8 vừa qua, Honda City cũng là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng) tại đây

Ford Territory - Xe Gia đình của năm (Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng)

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trong hạng mục bình chọn như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, VinFast VF 7 hay Toyota Innova Cross, Ford Territory hiện đang dẫn đầu với 7.929 phiếu bầu từ người dùng.

Top 5 hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng).

Ford Territory 2025 có 3 phiên bản, giá 762-896 triệu đồng, dài hơn trước 55 mm, đạt 4.685 mm, trục cơ sở 2.726 mm và gầm cao 190 mm. Kích thước này giúp xe rộng rãi cho cả gia đình nhưng vẫn dễ xoay trở trong phố. Khoang hành lý 448 lít, mở rộng 1.422 lít, đáp ứng tốt chuyến đi xa.

Nội thất bản mới có ghế ngồi êm ái hơn, ghế phụ chỉnh điện, cổng sạc USB/Type C cho cả hai hàng ghế, đèn viền 64 màu và âm thanh Arkamys 3D. Những tiện nghi vốn nổi bật như cặp màn hình 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước làm mát, điều hòa 2 vùng lọc bụi mịn, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh… vẫn được giữ nguyên.

Ford Territory dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng).

Xe dùng động cơ 1.5L EcoBoost 160 mã lực, hộp số tự động 7 cấp, cùng gói an toàn gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, giữ làn, phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng) tại đây

Kia Carnival - Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng)

Kia Carnival là mẫu MPV duy nhất trong danh sách này. Tuy nhiên, hiện mẫu xe đang dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng) với 7.918 phiếu bầu. Hạng mục bình chọn này chứng kiến sự đổi ngôi vô cùng gay cấn giữa Kia Carnival và Skoda Kodiaq trong suốt thời gian vừa qua.

Top 5 hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng).

Kia Carnival có 5 phiên bản, giá bán 1,299 - 1,849 tỷ đồng. Với không gian 7-8 chỗ thực thụ tùy phiên bản, hàng ghế cuối đủ rộng cho người lớn, mẫu xe này hướng trực tiếp tới các gia đình đông thành viên. Bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực, vừa tiết kiệm nhiên liệu trong phố, vừa vận hành êm ái là lợi thế rõ rệt khi di chuyển hằng ngày cùng gia đình.

Kia Carnival dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng).

Tiện nghi đáng chú ý gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch kết nối không dây đi kèm 12 loa Bose, cửa gió cho cả 3 hàng ghế, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, sạc không dây, hàng ghế thứ nhất và thứ hai chỉnh điện, rèm che nắng cho 2 hàng ghế sau… Về an toàn, hầu hết mọi phiên bản đều có gói công nghệ ADAS.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng) tại đây

Volkswagen Viloran - Xe Gia đình của năm (Hạng 2-5 tỷ đồng)

Volkswagen Viloran là một trong những mẫu xe thú vị, giúp “vực dậy” hình ảnh hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong danh sách này, khi dài 5.346mm, rộng 1.976mm, cao 1.781mm. Và sau 7 ngày bình chọn, Viloran cũng đang là ứng cử viên dẫn đầu với 7.847 phiếu bầu từ người dùng, cách khá xa 4 đối thủ còn lại.

Top 5 hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 2-5 tỷ đồng).

Nội thất Viloran có nhiều trang bị mang đến trải nghiệm cao cấp cho người ngồi. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, 4 hướng đệm lưng, có tích hợp sưởi ấm. Hàng ghế 2 kiểu thương gia, có bệ tỳ tay riêng, khay để ly riêng, cổng sạc USB, type C, hộc chứa đồ và có lối đi ở giữa. Hàng ghế này còn có bệ đỡ chân điều chỉnh điện đến 90 độ, lưng ghế nghiêng tối đa 70 độ, có làm mát và sưởi ghế, massage 3 chế độ và 3 cường độ.

Volkswagen Viloran dẫn đầu hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 2-5 tỷ đồng).

Về vận hành, xe sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG. Một số tính năng an toàn đáng chú ý gồm cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (AEB), hỗ trợ chuyển làn (LCA), 9 túi khí. Xe hiện có giá bán 2,088 tỷ đồng cho phiên bản Premium và 2,288 tỷ đồng cho phiên bản Luxury.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng 1-2 tỷ đồng) tại đây

VinFast VF 3 - Xe GenZ của năm

“Xe Gen Z của năm” là hạng mục đặc biệt được chú ý tại giải thưởng Car Choice Awards 2025 bởi tiêu chí lựa chọn tập trung vào những mẫu xe hợp thời, cá tính, giàu công nghệ và mang đến trải nghiệm thú vị cho thế hệ trẻ.

Top 5 hạng mục Xe GenZ của năm.

Hội đồng Thẩm định chuyên môn đã chấm điểm, từ đó đưa ra 5 đề cử sáng giá: Honda Civic, Lynk & Co 06, Mazda CX-5, VinFast VF 3 và VinFast VF 6. Mỗi mẫu xe mang một phong cách khác nhau, nhưng đều có điểm chung là hướng đến sự trẻ trung, tiện nghi và kết nối – đúng tinh thần của nhóm khách hàng trẻ tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại, VinFast VF 3 đang nhận được nhiều sự yêu thích của người dùng nhất, với 10,685 bình chọn, bỏ xa các đối thủ còn lại.

VinFast VF 3 dẫn đầu hạng mục Xe GenZ của năm.

VinFast VF 3 là mẫu xe điện cỡ nhỏ gây sốt từ khi ra mắt. Ngoại hình vuông vức, trẻ trung và cá tính khiến VF 3 trở thành “icon” mới cho phong cách đô thị. Nội thất đơn giản nhưng hiện đại, với màn hình cảm ứng, cụm điều khiển gọn gàng và khoang cabin rộng bất ngờ so với kích thước. Xe còn có nhiều tùy chọn màu sắc, phù hợp với khách hàng trẻ thích cá nhân hóa. Giá bán cũng là lợi thế lớn, khi VinFast VF 3 có giá 299 triệu đồng (kèm pin).

> Bình chọn cho hạng mục Xe GenZ của năm tại đây

VinFast Limo Green - Xe Dịch vụ của năm

Hạng mục “Xe Dịch vụ của năm” tại Car Choice Awards 2025 quy tụ những mẫu xe đáp ứng nhu cầu vận tải và dịch vụ hành khách, cân bằng giữa chi phí, độ bền bỉ, tiện nghi. Năm nay, danh sách đề cử có sự góp mặt của 5 cái tên quen thuộc, từ xe chạy xăng dầu đến xe điện, mang đến nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp và cá nhân. Với 7.057 lượt bình chọn, Limo Green đang tạm dẫn đầu danh sách hạng mục này.

Top 5 hạng mục Xe Dịch vụ của năm.

VinFast Limo Green là mẫu xe điện phát triển riêng cho dịch vụ taxi và vận tải hành khách đô thị. Xe có kích thước 4.740 × 1.872 × 1.728 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

VinFast Limo Green dẫn đầu hạng mục Xe Dịch vụ của năm.

Nội thất của Limo Green được phát triển theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, tương tự các mẫu xe VinFast đang mở bán. Xe bố trí màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt nổi, dưới là cửa gió điều hòa ngang và cụm điều khiển với núm xoay chuyển số, khay đựng ly và giá để điện thoại. Vô-lăng 3 chấu D-cut tích hợp phím chức năng, camera hành trình giám sát nội thất là điểm nhấn hiếm thấy trong phân khúc. Hàng ghế thứ ba có tựa đầu đầy đủ cho 3 vị trí, nhiều khả năng bọc nỉ. Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 1 vùng, hệ thống âm thanh 4 loa và ghế lái chỉnh cơ 6 hướng.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Dịch vụ của năm tại đây

Honda CR-V e:HEV RS - Xe Hybrid của năm

Với xu thế chuyển đổi xanh, phân khúc xe hybrid đang dần nhận được sự quan tâm hơn của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt với những ai còn e dè với xe thuần điện (EV). Vì thế đây cũng là hạng mục giải thưởng được đặc biệt chú ý tại Car Choice Awards 2025. Trong 5 đề cử sáng giá gồm BYD Sealion 6, Honda Civic e:HEV RS, Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Camry HEV và Toyota Corolla Cross HEV, tạm thời mẫu xe Nhật Bản CR-V đang dẫn đầu với 10.315 phiếu bầu.

Top 5 hạng mục Xe Hybrid của năm.

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, nhưng tổng công suất kết hợp tối đa nhỉnh hơn khi đạt 204 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ đạt trung bình 4,5 lít - 5 lít/100km tùy thuộc vào điều kiện di chuyển. Trong khi đó bản thuần xăng của Honda CR-V có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình từ 7 lít - 10 lít/100km di chuyển.

Honda CR-V e:HEV RS hạng mục Xe Hybrid của năm.

Những điểm cộng khác về mặt vận hành của Honda CR-V e:HEV RS có thể kể đến sự mượt mà khi chuyển đổi giữa động cơ xăng-điện, phản hồi tăng tốc tức thì, hay phản hồi vô lăng chân thật và chính xác thường thấy trên các mẫu xe Honda. Chưa kể đến không gian rộng rãi phù hợp nhu cầu phục vụ gia đình nhưng vẫn muốn cảm giác lái thú vị và trải nghiệm động cơ hybrid mới lạ.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Hybrid của năm tại đây

Mazda CX-5 - Xe Dẫn dắt thị trường

Thị trường ô tô Việt Nam hiện có nhiều cái tên tạo nên xu hướng và định hình thị hiếu của người tiêu dùng. Đáng chú ý trong đề cử “Xe dẫn dắt thị trường” là Ranger, CX-5, Xpander, VF 3 và VF 5. Trong đó, Mazda Cx-5 hiện đang là mẫu xe nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ người dùng với 7.083 phiếu bầu.

Top 5 hạng mục Xe dẫn dắt thị trường.

Mazda Cx-5 liên tục tạo ra mức giá gây “shock” trong phân khúc, đơn cử như phiên bản tiêu chuẩn có giá từ 694 triệu đồng, tiệm cận phân khúc xếp dưới. Cách định giá này của THACO Auto với Mazda CX-5 đã khiến không ít đối thủ, thậm chí cả thị trường xe tại Việt Nam phải thay đổi giá bán để có sức cạnh tranh hơn với mẫu CUV hạng C Nhật Bản.

Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc Xe dẫn dắt thị trường.

Mazda CX-5 vẫn duy trì doanh số cao và thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Thành công này cho thấy Mazda đã nắm bắt đúng nhu cầu khách hàng Việt. Trong tháng 8 vừa qua, Mazda CX-5 cũng xuất sắc lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

> Bình chọn cho hạng mục Xe Dẫn dắt thị trường tại đây

Lynk & Co 06 - Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất

Một trong những điểm nhấn Car Choice Awards 2025 còn là sự xuất hiện của hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất” – những cái tên chỉ vừa gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian ngắn, nhưng đã nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ.

Top 5 hạng mục Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất.

Hạng mục “Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất” phản ánh rõ nét sự thay đổi trong lựa chọn của khách hàng Việt: cởi mở hơn với thương hiệu mới, sẵn sàng đón nhận những mẫu xe sở hữu công nghệ tiên tiến, giá bán cạnh tranh và thiết kế bắt mắt. Top 5 lọt vào đề cử năm nay cho thấy sự đa dạng từ phong cách đến công nghệ, đồng thời khắc họa chân thực bức tranh thị trường ô tô Việt Nam năm 2025, gồm BYD Sealion 6, Lynk & Co 06, Geely Coolray, Geely Monjaro và Jaecoo J7. Trong đó, Lynk & Co 06 đang là mẫu xe nhận được nhiều sự bình chọn từ người dùng nhất với 11,129 phiếu bầu, gấp nhiều lần các đối thủ khác.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 06 trên thị trường Việt Nam đem lại làn gió mới cho phân khúc SUV đô thị. Với xuất thân từ thương hiệu con của Geely và Volvo, mẫu xe này nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngôn ngữ thiết kế táo bạo và khác biệt so với phần lớn đối thủ cùng tầm giá. Ngoại hình trẻ trung, sắc sảo và hơi hướng “châu Âu” giúp Lynk & Co 06 dễ dàng chinh phục nhóm khách hàng trẻ thành thị, những người muốn tìm một chiếc xe không chỉ để đi lại, mà còn để khẳng định cá tính.

Lynk & Co 06 dẫn đầu hạng mục Xe của Thương hiệu mới được yêu thích nhất.

Điểm thú vị của Lynk & Co 06 không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn ở cách tiếp cận thị trường. Xe được xây dựng với triết lý “xe là một dịch vụ”, vốn nổi bật tại các thị trường quốc tế khi hãng tập trung nhiều vào kết nối số, công nghệ thông minh và trải nghiệm người dùng. Hệ thống giải trí hiện đại, màn hình cỡ lớn cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái tân tiến khiến mẫu SUV này mang đến cảm giác “công nghệ” hơn hẳn nhiều đối thủ.

> Bình chọn cho hạng mục Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất tại đây

Tuy vậy, đây mới chỉ là kết quả sau một tuần bình chọn. Để xác định mẫu xe chiến thắng cuối cùng ở từng hạng mục, Ban tổ chức sẽ cộng điểm từ hai nguồn: bình chọn của người dùng (30%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định chuyên môn (70%). Kết quả chính thức sẽ được công bố tại đêm gala trao giải Car Choice Awards vào tối 3/10.