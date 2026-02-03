9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt 2 bà trùm trong chuyên án lớn

Công an TP Đà Nẵng ngày 3/2 cho biết ngày 02/02, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan chia thành 09 tổ công tác, đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 09 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề. Lực lượng Công an đã tạm giữ 11 điện thoại di động, số tiền 77,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, N.T.Đ (SN 1964, trú phường Hội An) và N.T.Đ (SN 1994, trú xã Nông Sơn) cùng một số đối tượng khác giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây ghi, bán lô đề từ khoảng đầu tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Hằng ngày, các đối tượng sử dụng điện thoại di động liên lạc, trao đổi, nhận phơi đề thông qua ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để tổ chức ghi lô đề cho khoảng trên 30 con bạc tại các địa bàn Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Điện Bàn, Nông Sơn… Riêng trong ngày 02/02, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch từ khi hoạt động đến nay xác định ban đầu hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 07 đối tượng gồm N.T.Đ, N.T. Đ, L T.U , V.T.X.Lệ, cùng trú phường Hội An; H.T.Ph (trú phường Hội An Tây), Đ.T.H (trú phường Hội An Đông) và N.T.V (trú xã Nông Sơn) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan để điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.