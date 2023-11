9 tháng, một bệnh viện thu gần 600 tỷ đồng

Trong nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (Bệnh viện Tim Tâm Đức, UPCoM: TTD) vừa phát hành, đơn vị này ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu 2023 đạt 557,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 72,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 64,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, kế hoạch cả năm 2023 của Tim Tâm Đức về doanh thu là 680 tỷ đồng (đạt 82% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế 82 tỷ đồng (89%) và lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng (88%).

“Năm 2023, Tâm Đức phục hồi sau dịch bệnh Covid-19, công suất hoạt động tốt hơn so với 9 tháng cùng kỳ 2022. Vì vậy, kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2023 rất tốt”, báo cáo Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức tự khẳng định. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu là 13,09%.

Cũng trong văn bản này, bệnh viện cho biết 9 tháng đầu năm 2023 đã "thực hiện mục tiêu chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, công suất hoạt động tốt hơn so với 9 tháng cùng kỳ 2022".

Cụ thể, bệnh viện này đón 59.504 lượt khám bệnh, tăng 6% so cùng kỳ 2022. Điều trị nội trú tăng 8% so cùng kỳ và đạt 3.455. Hoạt động phẫu thuật ổn định, Tim Tâm Đức mổ được 345 trường hợp, tăng 2,7% so cùng kỳ, và "có khả năng đạt kế hoạch 400 ca vào cuối năm 2023".

Ngoài ra, thông tim can thiệp cũng cao hơn 4% so với 9 tháng đầu năm 2022, đạt 1.260 ca. Điện sinh lý tim tăng 9% so với cùng kỳ 2022, với 326 ca. Riêng hoạt động cận lâm sàng trong 9 tháng 2023 có giảm 4% so cùng kỳ 2022, đạt 726.702 hoạt động.

Cũng theo Bệnh viện Tim Tâm Đức, tỷ trọng doanh thu thuộc khu vực bán thuốc, thông tim can thiệp càng tăng thì chi phí thuốc vật tư càng tăng. Bên cạnh đó, chi phí tăng do tăng chi phí cố định.

Chi phí lương cũng tăng do điều chỉnh phụ cấp trực cho nhân viên khu vực cấp cứu, hồi sức. Hơn nữa, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ dài hạn tăng do bắt đầu phân bổ chi phí các khoản đầu tư thay thế trang thiết bị đã cũ và sửa chữa năm 2022.

Bệnh viện Tim Tâm Đức dự kiến chi cổ tức 2023 ở mức 30%/mệnh giá.

Tính đến cuối quý 3/2023, Tâm Đức ghi nhận tổng tài sản gần 365 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, giảm 3%. Tiền và các khoản tương đương giảm 34% còn 45 tỷ đồng, do tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm hơn 18 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 49%.

Thay vào đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 85%, lên gần 86 tỷ đồng, đều là tiền gửi có kỳ hạn. Nợ phải trả chủ yếu đều là phải trả người bán ngắn hạn với gần 57 đồng, tăng 39% so với đầu năm.

Tính đến 30/9/2023, TTD có 2 cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Hạnh (nắm 10%, tương đương 15,6 triệu cổ phiếu) và CTCP Đầu tư An Việt Hưng (nắm 7,8%, tương đương hơn 12,2 triệu cổ phiếu).

Trong báo cáo tài chính quý 4/2022, Bệnh viện Tim Tâm Đức ghi nhận doanh thu lũy kế đạt hơn 723 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 174 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2022 là 68,3 tỷ đồng, khoản mục này tại thời điểm đầu năm chỉ ở mức 29,2 tỷ đồng. Bệnh viện Tim Tâm Đức cũng có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 46,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022, tăng gần 4 lần so với 1/1 cùng năm.

Cũng trong báo cáo này, Bệnh viện Tim Tâm Đức cho biết tổng tài sản dài hạn có giảm so với đầu năm. Cụ thể, ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2022, tài sản dài hạn của TTD là 164,2 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm ngoái là hơn 172 tỷ đồng. Con số này có biến động do tài sản cố định bị giảm xấp xỉ 10 tỷ đồng; ngày 31/12/2022 là 155 tỷ đồng, 1/1/2022 là 165 tỷ đồng.

Trong báo cáo quản trị 2022 của đơn vị, ông Nguyễn Ngọc Chiếu, đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, giữ 120.000 cổ phiếu tương đương 0,77%.

Vợ của tiến sĩ - bác sĩ này là Phan Kim Phương, giữ chức cố vấn chuyên môn - thành viên hội đồng quản trị, nắm 3,68% cổ phiếu.

Các vị trí khác trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát có tỷ lệ nắm giữ không đồng đều. Ông Tôn Thất Minh, giám đốc bệnh viện, nắm 0,51%.