9 tháng mang hộp cơm kiểu này đi làm, mẹ 2 con giảm 15kg trong sự ngỡ ngàng

Là mẹ của hai con nhỏ, chị Trang Đỗ (sống tại Hà Nội) hiểu rất rõ cảm giác "không còn thời gian cho bản thân" mà nhiều mẹ bỉm đang trải qua. Sau sinh, cân nặng tăng lên, cơ thể nặng nề, mệt mỏi, có những lúc chị từng nghĩ việc lấy lại vóc dáng là điều gì đó rất xa xỉ.

Thế nhưng, bằng sự quyết tâm bền bỉ suốt 9 tháng, chị Trang đã giảm được 15kg , nhờ những điều giản dị nhất bắt đầu từ chính căn bếp nhỏ của mình.

Chị Trang trước và sau giảm cân

Chị Trang chia sẻ: "Em xin phép chia sẻ những hộp cơm sắc màu em đã mang đi làm trong suốt 9 tháng qua. Chính những hộp cơm ấy, cùng với sự quyết tâm, đã giúp em giảm được 15kg".

Không ăn kiêng khắc nghiệt, không nhịn đói, chị chọn cách ăn uống khoa học và đủ chất để vừa làm việc, vừa chăm con mà vẫn có năng lượng mỗi ngày.

Nguyên tắc ăn uống của chị rất rõ ràng và dễ áp dụng. Mỗi bữa ăn, chị luôn ăn theo thứ tự: rau trước tiên, là các loại rau theo mùa, sau đó đến đạm như trứng, thịt, cá, tôm… và cuối cùng mới là tinh bột gồm cơm, ngô, khoai, yến mạch. Cách ăn này giúp chị no lâu, kiểm soát lượng tinh bột nạp vào mà vẫn cảm thấy ngon miệng, không bị thèm ăn.

Những khay cơm vừa ngon vừa healthy

Kiên trì ăn uống và luyện tập suốt 9 tháng đã giúp chị Trang sở hữu vóc dáng như mong muốn

Thực đơn đa dạng, đủ chất, giúp no lâu

Món nào cũng ngon và nhiều màu sắc

Các mẹ có thể tham khảo thực đơn giảm cân của chị Trang nhé

Điều khiến nhiều chị em thích thú khi xem những hộp cơm của chị Trang chính là màu sắc tươi tắn, bắt mắt từ những nguyên liệu rất đỗi quen thuộc. Chị tâm sự, trước đây mình không hề thích cà chua bi hay ớt chuông , nhưng vì biết đó là những thực phẩm tốt cho sức khỏe, chị đã chủ động thay đổi tư duy, tập làm quen và đưa chúng vào bữa ăn hằng ngày. Từ việc ăn uống "thích gì ăn nấy", chị dần xây dựng thói quen lựa chọn thực phẩm có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh chế độ ăn, yếu tố quan trọng không kém trong hành trình giảm cân của chị Trang chính là vận động đều đặn mỗi ngày . Dù bận rộn đến đâu, chị cũng cố gắng dành từ 45 phút đến 1 tiếng để đến phòng tập, tập các bài cardio và kháng lực . Những hôm công việc quá nhiều, về nhà muộn, chị vẫn không bỏ cuộc mà chọn cách đi bộ từ 7.000 đến 10.000 bước mỗi ngày để duy trì thói quen vận động.

Ngoài ra, chị cũng duy trì luyện tập thể dục thể thao hàng ngày

Với chị Trang, giảm cân không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên trì, nguyên tắc và không bỏ cuộc . Quan trọng hơn cả, chị tin rằng khi phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc bản thân đúng cách, họ sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy tới gia đình.

"Vì chị em chúng mình xứng đáng được xinh đẹp và hạnh phúc", chị Trang chia sẻ. Đôi khi, hành trình thay đổi không cần bắt đầu từ những điều to lớn, mà chỉ cần một hộp cơm giản đơn, đủ màu sắc, đủ dinh dưỡng và một quyết tâm đủ bền bỉ để đi đến cùng.