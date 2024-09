9 tháng đầu năm, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá hơn 2.400 vụ án

Thời gian qua, quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đối sách, trong đó chú trọng việc kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa biện pháp nghiệp vụ "truyền thống" với công nghệ hiện đại; tăng cường vai trò "tư lệnh" của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nâng cao tính chủ động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an cấp huyện và lực lượng Công an cấp xã.

Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực phát động và vận dụng hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan ma túy nói riêng. Từ đây, nhiều đơn vị Công an cấp huyện đã phát huy hiệu quả trong công tác, chủ động xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trải rộng trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 754 vụ - 44,99%), thu giữ hơn 980 kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ phương tiện có liên quan; Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thuộc Công an TP đã khởi tố 2.076 vụ/4.023 bị can.

Chỉ tính riêng trong Quý III/2024, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, khám phá 817 vụ/2.045 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 232 vụ - 39,66%; tăng 720 đối tượng - 54,34%); nổi bật trong đó là đã đấu tranh, triệt phá 04 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ tổng cộng 79,5kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin, 2 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Hiện, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng phương châm "Không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu".

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, ngày 17/9/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh.